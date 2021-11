Mobiles Gaming: Sony "kreuzt" PlayStation-Controller mit Smartphone

Der japanische Konzern Sony ist auf dem Markt für stationäre Konsolen eine absolute Größe und das schon seit Jahrzehnten. Im Bereich mobiler Geräte war das Unternehmen aber trotz mehrerer Versuche erfolglos. Demnächst könnte man es erneut versuchen, allerdings indirekt.

"Halbierter" PlayStation-Controller mit Smartphone in der Mitte

Sony hat in Vergangenheit mit der PlayStation Portable und der PlayStation Vita zwei technisch beachtliche, aber von den Gamern weitgehend unbeachtete Versuche zu Handheld-Konsolen im Angebot gehabt. Dazu kommt auch noch ein Smartphone wie das Sony Ericsson Xperia Play, das mobiles Gaming Handy-tauglich machen wollte. Geklappt hat davon gar nichts, zumindest wenn man Verkaufserfolge als Maßstab nimmt.Doch der japanische Elektronikriese will das Thema offenbar trotz aller Fehlschläge nicht ganz aufgeben. Denn Sony Interactive Entertainment (SIE) hat ein Patent beantragt und ausgestellt bekommen, das eine Zusatzerweiterung für Smartphones zeigt (via VGC ).Das Ganze kann man am besten als "halbierten" PlayStation-Controller beschreiben, in dessen Mitte sich der Bildschirm des Mobilgeräts befindet. Der Controller selbst erinnert eher an DualShock 4 und Co. und weniger an den aktuellen DualSense der PlayStation 5 . Allerdings sollte man solche Patentzeichnungen nicht allzu genau nehmen, denn das sind Skizzen, die lediglich die grundlegende Funktionalität zeigen und erklären sollen. Auf Design und ähnliches sollte man hingegen nicht schließen.Das PlayStation-Controller-Design könnte in diesem Fall dennoch von Relevanz sein. Denn ganz neu ist das Konzept eines "dazwischen geklemmten" Smartphone-Bildschirms nicht. Derzeit orientiert sich Zubehör wie Razer Kishi oder GameSir X2 eher an Nintendos Switch-Konsole, einen klassischen Griff haben diese Geräte nicht. Ob und wann Sony diese Lösung auf den Markt bringen wird, steht in den Sternen, Patente sind niemals eine Garantie für tatsächlichen Marktstart.