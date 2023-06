Microsoft erwartet PlayStation 6 und neue Xbox-Generation erst 2028

Im Prozess um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft kommen erste Prognosen zum möglichen Marktstart der PlayStation 6 (PS6) und einer neuen Xbox-Generation zum Vorschein. Die Redmonder rechnen mit den Next-Gen-Konsolen erst im Jahr 2028.

Maximale Transparenz für Microsofts Milliarden-Übernahme

PS5 Pro & Xbox SX Pro weiterhin auf Kurs?

Die jüngsten Einschätzungen entspringen Gerichtsdokumenten im Prozess der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) gegen Activision Blizzard und Microsoft, in denen die Redmonder den "voraussichtlichen Startzeitraum" der nächsten Konsolengeneration eingrenzen. Demnach dürften die Nachfolger der PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X|S erst in fünf Jahren erscheinen.Zwischen der Einführung der aktuellen Sony- und Microsoft-Konsolen und einer möglichen PlayStation 6 bzw. neuen Xbox im Jahr 2028 würden demnach acht Jahre liegen. Im Vergleich dazu betrug der Zeitraum zwischen dem Marktstart der PS4 und Xbox One in Richtung PS5 und Xbox Series X|S knapp sieben Jahre. Microsofts Prognose scheint somit durchaus realistisch, wenn auch vergleichsweise konservativ.Grund für Microsofts Aussage vor Gericht sind die Übernahmepläne von Activision Blizzard, ein 69-Milliarden-Dollar-Deal, der von der FTC und Gegensprechern wie Sony verhindert werden soll. Anfänglich hatten die Japaner Bedenken geäußert, Microsoft könne erfolgreiche Blockbuster, wie die des Call of Duty-Franchises , zukünftig von der PlayStation-Plattform abziehen und exklusiv für Xbox und PC anbieten. In Redmond dementierte man diese Gerüchte und bot Sony zur Sicherheit eine PlayStation-Verpflichtung für Call of Duty über 10 Jahre an.Vor Gericht hieß es laut IGN : "Diese Laufzeit würde auf jeden Fall über den erwarteten Start der nächsten Konsolengeneration (2028) hinausgehen. Somit wird Call of Duty auch auf den Nachfolgekonsolen der PlayStation veröffentlicht, sollte eine solche während der Laufzeit der Vereinbarung erscheinen. Die Vereinbarung würde auch sicherstellen, dass Call of Duty-Konsolenspiele auf der PlayStation auf Augenhöhe mit der Xbox angeboten werden."Experten gehen derzeit weiterhin davon aus, dass vor dem Übergang hin zur PlayStation 6 (PS6) und der neuen Xbox, mit diversen Slim- oder Pro-Varianten der aktuellen Konsolen zu rechnen ist. Eine mögliche PS5 Pro oder Xbox Series X Pro könnte mit verbesserter Hardware nicht nur für höhere Auflösungen und Frameraten sorgen, sondern zudem mit der Entwicklung im PC-Bereich halbwegs schritthalten.