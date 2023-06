Microsoft: Die "Xbox hat die Konsolenkriege verloren", Sony immer Nr.1

Das Ringen um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geht heute in eine neue Runde, wodurch immer mehr interessante Details und Neuigkeiten an die Öffentlichkeit dringen. Microsoft gab zum Beispiel heute bekannt, dass man "die Konsolenkriege verloren" hat.

Seit 2001 dominieren Sony und Nintendo den Markt für Spielkonsolen.

2021 hatte Microsoft weltweit nur 16 % Anteil an verkauften Spielkonsolen.

Beim Installationsbestand lag Microsoft 2021 bei 21 %.

Microsoft argumentiert, dass es nie gelungen ist, Sony und Nintendo den Rang abzulaufen.

Seit 20 Jahren ist Sony der dominierende Anbieter von Spielkonsolen.

Weil heute die Anhörungen rund um die kürzlich von der US Federal Trade Commission (FTC) gegen Microsoft gestartete Klage gegen die Übernahme von Activision Blizzard beginnen, haben die beteiligten Parteien reihenweise neue Dokumente eingereicht, die diverse Details verraten, zu denen die Konzerne sonst lieber schweigen würden.In einem von The Verge zitierten Auszug aus einem der Dokumente von Microsoft ist zum Beispiel zu lesen, dass die "Xbox die Konsolenkriege verloren hat" und die Konkurrenz gut aufgestellt ist, um weiterhin dominant zu bleiben, indem man exklusive Inhalte nutzt. Microsoft hat damit erstmals öffentlich und höchst offiziell eingestanden, dass man nicht mit der Sony PlayStation und Nintendo mithalten konnte.Microsoft versucht mit seiner Argumentation zu belegen, dass man im Ringen um die Vorherrschaft bei den Spielkonsolen bisher immer das Nachsehen hatte. Seit 2001, als die erste Xbox auf den Markt kam, habe man den etablierten Anbietern Sony und Nintendo nicht den Rang ablaufen können, heißt es unter anderem. Daran habe sich auch in den mehr als 20 weiteren Jahren nach dem Launch der ersten Xbox-Generation nichts geändert.Sony hingegen sei seit mehr als zwei Jahrzehnten der dominierende Anbieter von Spielkonsolen, woran sich auch im Lauf der fünf bisher erschienenen Gerätegenerationen nichts geändert habe. Die Xbox sei konstant auf Platz drei gewesen, wobei man zum Beispiel 2021 nur einen weltweiten Anteil an der Zahl der verkauften Spielkonsolen von rund 16 Prozent gehabt habe. Auch bei der "Installed Base" hinkt Microsoft nach eigenen Angaben mit 21 Prozent Anteil deutlich hinterher.