DuckDuckGo für Windows startet in die Beta-Phase, so funktioniert es

Seit Ende vergangenen Jahres können Mac-Besitzer bereits den "Datenschutz"-Webbrowser von DuckDuckGo verwenden. Seit dieser Woche steht die Anwendung nun auch in der Beta-Phase für Windows-Nutzer bereit.

Eierlegende Wollmilchsau

Windows Rendering-Engine WebView2

Zusammenfassung DuckDuckGo Beta-Version für Windows erschienen: neu entwickelt, datenschutzfreundlich, ohne Absturzberichte an Microsoft

Start mit Einschränkungen, Funktionsparität mit Mac-Version in Planung

Passwortverwaltung, Schnelllöschung, @duck.com-Adresse, Duck Player

Kein Link- und Referrer-Tracking, keine Absturzberichte an Microsoft

Quellcode von eigenen Ingenieuren geschrieben

Ziel: Datenschutz, Sicherheit & Benutzerfreundlichkeit

Funktionen in kommenden Monaten erweitert

DuckDuckGo für Windows Download: Anti-Tracking-Browser

Wir haben uns den Browser und seine Funktionen angesehen und stellen euch die Beta im WinFuture-Download-Bereich zur Verfügung (Download auch am Ende dieses Beitrags). Datenschutz im Web hat ohne Zweifel einen großen Stellenwert - doch für jeden Nutzer ist es etwas anderes, worauf er beim Thema Datenschutz ganz im Speziellen achtet.DuckDuckGo ist da nun angetreten, so etwas wie eine Eierlegende Wollmilchsau als Webbrowser auch für Windows anzubieten. Herausgekommen ist dabei ein grundsolider Datenschutz-orientierter Webbrowser mit interessanten Extras. Das hat länger gedauert als zunächst von DuckDuckGo angekündigt.Dafür wurde der Browser für Windows komplett neu entwickelt und der Quellcode ohne Zutun Dritter erstellt. Man greift zwar auf die Microsoft Rendering-Engine WebView2 zurück, hat dafür aber die Einstellungen so datenschutzfreundlich wie nur irgendwie möglich gestaltet. DuckDuckGo verzichtet daher unter anderem darauf, die üblichen Absturzberichte an Microsoft zu senden.Zum Start für Windows startet die Beta nun allerdings noch mit Einschränkungen und mit deutlich weniger Funktionen, wie der Mac-Browser bereits besitzt. Die Entwickler versprechen aber, das bald aufzuholen. Wer schon in der Beta-Phase testen möchte, bekommt eine Passwortverwaltungsfunktion, Schnelllöschung von Browserdaten, die Möglichkeit, mit einer @duck.com-Adresse seine eigene E-Mail-Adresse zu verbergen und den Duck Player, mit dem Nutzer YouTube-Videos ohne Werbung ansehen können."DuckDuckGo für Windows wurde im Hinblick auf Ihre Privatsphäre, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Der gesamte Code, von der Verwaltung von Tabs und Lesezeichen über die neue Tab-Seite bis hin zum Passwort-Manager, wurde von unseren eigenen Ingenieuren geschrieben", schreibt DuckDuckGo."DuckDuckGo wird seinen Windows-Webbrowser in den kommenden Monaten um weitere Funktionen erweitern, mit dem Ziel, die Funktionsparität mit der älteren Mac-Version zu erreichen. Dazu gehören auch noch mehr Datenschutzfunktionen wie Link-Tracking-Schutz und Referrer-Tracking-Schutz."