LCD liegt im Sterben, die Entwicklung der Technologie wurde beendet

Die Flüssigkristallanzeige bzw. das LCD war lange der Standard der digitalen Revolution. Doch immer wieder frisst die Revolution ihre eigenen Kinder, in diesem Fall kann man aber wohl eher von "aufgeben" sprechen. Denn die LCD-Entwicklung ist nun de facto beendet worden.

Das "LCD-Monster" liegt im Sterben ...

... ist aber noch nicht tot

Zusammenfassung LCD-Displays immer seltener, vor allem im Premium-Segment

Micro-LED, OLED und Mini-LED sind die neuen Standards

Merck KGaA sieht das Ende der LCD-Entwicklung

Keine "Anziehungskraft" mehr für Entwicklungen bei LCD

LCD-Forschungsbudgets werden abgezogen

LCD zwar noch nicht tot, aber ein weiterer Sargnagel liegt bereit

Wer sich dieser Tage in einem gehobenen Elektronikladen umsieht, bekommt dort immer seltener klassische LCDs zu sehen. Denn die meisten Displays im Premium-Segment arbeiten mittlerweile mit Micro-LED oder OLED, "unter der Haube" sollte man auch noch Backlight-Technologien wie Mini-LED erwähnen. Flüssigkristall-Displays gibt es natürlich noch, vor allem in günstigen Geräten, aber sie werden immer seltener.Eine entscheidende Rolle in der LCD-Lieferkette spielt die Merck KGaA, das Chemie- und Pharmaunternehmen aus Darmstadt ist einer der wichtigsten Zulieferer für die erforderlichen Flüssigkristalle. Wie Display Daily (via Tom's Guide ) berichtet, sieht man bei Merck selbst das Ende der Forschung und Entwicklung beim Thema LCD bereits erreicht.Laut Merck bestehe bei Kunden keine "Anziehungskraft" mehr für signifikante Entwicklungen bei LC-Materialien. Bob Raikes von Display Daily schreibt, dass er bereits seit Jahren über den Wechsel zu OLED im Premium-Segment schreibt, er aber dennoch "einen Moment" gebraucht habe, "um es zu begreifen". Denn das bedeutet, dass die Forschungsbudgets vom einstmaligen dominierenden "LCD-Monster" abgezogen werden, weil die Größen des Display-Geschäfts wie Samsung und LG nur noch auf andere Technologien setzen.Daraus sollte man allerdings nicht schließen, dass LCD über Nacht verschwindet oder gar bereits tot ist. Im Gegenteil: Denn es gibt immer noch etliche Gerätehersteller, die auf LED-LCD-TVs setzen. Das liegt daran, dass die Nachfrage nach günstigen Fernsehern und Monitoren nach wie vor groß ist. Mit Innovationen und sonstigen signifikanten Verbesserungen sollte man beim Thema LCD aber nicht mehr rechnen. Anders gesagt: Tot ist LCD damit zwar nicht, aber ein weiterer Sargnagel liegt seit Kurzem bereit.