OLED ahoi: Samsung stellt LCD-Produktion im Juni 2022 endgültig ein

Samsung wollte die Produktion von LCD-Panels eigentlich schon längst aufgeben, verschob den Abschied von den "alten" Displays aber aufgrund einer weiter bestehenden Nachfrage in den letzten Jahren immer wieder. Jetzt gibt es angeblich einen Termin für das definitive Ende der LCD-Fertigung bei Samsung.

Samsung fährt LCD-Fertigung schon seit Jahren zurück

Laut dem koreanischen Wirtschaftsdienst The Bell hat Samsung nach mehreren Verschiebungen entschieden, dass die Produktion von LCD-Panels im Juni 2022 endgültig auslaufen soll. Damit endet für den koreanischen Elektronikgiganten eine Ära, schließlich waren LCDs einer der wichtigsten Faktoren hinter dem Aufstieg von Samsung zu , weltweit größten Hersteller von Consumer Electronics.Die Display-Sparte von Samsung betreibt bisher ohnehin nur noch eine letzte Produktionslinie für LCD-Panels in einem Werk mit der Bezeichnung L8-2. Das Unternehmen hatte schon 2016 beschlossen, aus der Fertigung von LCDs auszusteigen. 2017 schloss man vier sogenannte 5G-Lines, also Produktionslinien der fünften Generation, und verkaufte die dort verwendeten Fertigungsanlagen nach China.Bereits 2017 schaltete Samsung eine sogenannte 7G-Fab für größere LCD-Panels ab, bevor dann im Januar 2021 eine zweite solche Display-Fabrik ausrangiert wurde. Mittlerweile wurde am erstgenannten Standort voll auf OLED-Displays umgestellt, während die im letzten Jahr abgeschaltete zweite Fabrik noch in der Umrüstung steckt und künftig ebenfalls OLED-Panel fertigen soll. Ein weiteres LCD-Werk im Osten Chinas wurde an die TCL-Tochter China Star Optoelectronics verkauft.Als letzter Standort verblieben die Displaywerke L8-1 und L8-2 in Korea, wobei L8-1 mittlerweile bereits auf die Fertigung sogenannter QD-OLED-Panels (Quantom-Dot-OLED) umgestellt wurde. Bisher ist offen, was mit L8-2 passieren soll, wobei auch dort wahrscheinlich bald auf die Fertigung von OLED-Panels umgestellt werden dürfte.