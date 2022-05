Samsung beendet Produktion von LCDs sechs Monate früher als geplant

Samsung hat beschlossen, die Fertigung von LCD-Bildschirmen noch früher zu beenden, als der koreanische Elektronikkonzern ursprünglich geplant hatte. Laut einem neuen Medienbericht soll jetzt schon im Juni Schluss sein.

Konkurrenz drückt auf die Preise - Weltlage zusätzliches Problem

Maximumpc

Wie die Korea Times unter Berufung auf Quellen aus der Display-Industrie berichtet, hat Samsung die Schließung seiner letzten Produktionsstätten für LCDs um ein halbes Jahr vorgezogen. Weil die Fertigung sich kaum noch lohnt, wird Samsung jetzt schon ab Juni keine LCD-Panel mehr herstellen.Angeblich ist Samsungs Entscheidung für den vorgezogenen Ausstieg aus der LCD-Produktion auf die große Konkurrenz im Markt durch Hersteller aus Taiwan und vor allem China zurückzuführen. In Verbindung mit der sich verschlechternden weltweiten Nachfrage in Folge der steigenden Inflation durch den russischen Angriff auf die Ukraine sei die Produktion für Samsung nicht mehr einträglich genug.Der durchschnittliche Preis werde laut Marktbeobachtern bis September auf ein neues Rekordtief fallen, heißt es. Meldungen über ein baldiges Ende der LCD-Fertigung bei Samsung gab es schon im März 2022 , als von einer anderen koreanischen Quelle ebenfalls zu hören war, dass die Produktion im Juni auslaufen soll. Der neue Bericht bestätigt dies und behauptet, dass Samsung seine verbleibenden Kapazitäten für LCDs eigentlich noch bis Ende des Jahres weiter erhalten wollte.Das Unternehmen betreibt derzeit ohnehin nur noch eine einzige LCD-Fertigungslinie. Schon 2016 hatte man begonnen, die Kapazitäten zu reduzieren. An den meisten Standorten lässt Samsung mittlerweile stattdessen OLED-Panel produzieren, was wahrscheinlich auch für die letzte verbleibende LCD-Fertigung des Elektronikgiganten geplant ist.