Langsamer Abschied: LG senkt die Produktion von LCDs für Fernseher

Der koreanische Hersteller LG will die Produktion von LCD-Panels für die Verwendung in Fernsehern deutlich zurückfahren. Damit kündigt sich zwar auch bei LGs Display-Sparte der langsame Abschied von LCDs an, eine gänzliche Einstellung der Fertigung ist aber noch nicht geplant.

LG bei OLED-Panels für Fernseher mit überwältigender Marktmacht

Wie das Wirtschaftsblatt Korea Economic Daily unter Berufung auf Quellen bei LG Display berichtet, will der Konzern die Stückzahlen in der Fertigung von LCD-Panels in Kürze um mindestens 10 Prozent reduzieren. Hintergrund ist der harte Konkurrenzkampf, in dem LGD seit geraumer Zeit mit einer Reihe von chinesischen LCD-Herstellern verwickelt ist.Die Senkung der Stückzahlen betrifft jeweils Werke in Südkorea und China, wobei ein Rückgang der Kapazitäten für die Glassubstrate für die Panels um jeweils mindestens 10 Prozent gegenüber der ersten Jahreshälfte 2022 angedacht ist. LG soll aber noch keinen vollständigen Ausstieg aus dem Bau von LCDs für Fernseher planen. Samsung hatte vor einigen Monaten das Ende der LCD-Fertigung eingeleitet.Wie auch Samsung will sich LG verstärkt auf den Bau von OLED-Panels für Fernseher konzentrieren und seine extreme Dominanz in diesem Bereich erhalten. Zuletzt hatte LG bei OLED-Bildschirmen für TV-Geräte einen Marktanteil von überwältigenden 99,7 Prozent, während Samsung den Rest lieferte. LG ist in diesem Segment vor allem deshalb so dominant, weil die chinesischen Panelhersteller noch keine großen OLEDs für Fernseher bauen.Genau diese chinesischen Hersteller wie etwa BOE und CSOT sind es aber, die LG bei LCDs massiv unter Druck setzen. Weil sie den Markt mit günstigen Panels fluten, sind die Preise für die TV-LCDs zuletzt stark gesunken, so dass die Margen ebenfalls stark nachgelassen haben. Dadurch lohnt die Herstellung sich in vielen Fällen kaum noch. Teilweise gingen die Preise für die LCD-Panel für Fernseher um bis zu ein Drittel zurück.