Chips aus Magdeburg: Mehr Subventionen & Strompreisbremse für Intel

Intel-Chef Pat Gelsinger tourt derzeit durch Europa und macht dabei auch Station in Berlin. Der Grund dafür ist, dass man sich mit der Bundesregierung auf eine Erhöhung der Subventionen für die neuen Intel-Werke in Magdeburg geeinigt hat.

Noch ein paar Milliarden mehr

Zusammenfassung Intel-Chef Gelsinger besucht Berlin, um Verträge zu unterzeichnen

Subventionen für Intel-Werke in Magdeburg steigen auf knapp 10 Milliarden

Höchstgrenze für Energiekosten

Geld für erhöhte Subventionen stammt aus Sondervermögen

Intel investiert in mehreren Ländern in neue Kapazitäten

Neues Packaging-Werk in Polen, neues Chipwerk in Israel

Genaue Details zu Abkommen noch nicht bekannt

Wie Bloomberg berichtete und mittlerweile von offizieller Stelle bestätigt wurde, findet heute um 14:45 Uhr eine Unterzeichnungszeremonie statt, bei der Gelsinger und Bundeskanzler Scholz anwesend sein werden. Bei dem Termin werden neue Verträge unterzeichnet, die die Finanzierung der neuen Intel-Fertigung an dem Standort südlich von Magdeburg betreffen.Statt der bisher geplanten 6,8 Milliarden Euro wird der deutsche Staat den Bau des neuen Intel-Werks in Magdeburg mit knapp 10 Milliarden Euro unterstützen. Damit bekommt Intel nach einigem Hin und Her seinen Willen in Form einiger weiterer Milliarden an Fördermitteln. Das Unternehmen hatte mehr Geld gefordert, weil die Kosten für den Bau des Intel-Werks durch verschiedene Faktoren kräftig gestiegen sind.Intel bekommt als Teil des überarbeiteten Förderpakets nicht nur finanzielle Unterstützung in Form von Subventionen. Zusätzlich wird auch eine Höchstgrenze für die von Intel zu zahlenden Energiekosten für das Werk in Magdeburg festgelegt. Sollten also etwa die Strompreise eine bestimmte Grenze übersteigen, übernimmt der Staat anscheinend die Mehrkosten.Genaue Details zu dem neuen Abkommen liegen noch nicht vor. Das Geld für den Ausbau der Subventionssumme stammt offenbar aus einem "Sondervermögen" der Bundesregierung. Intel versucht derzeit, mit riesigen Investitionen in mehreren Ländern seine Position als Chip-Vertragsfertiger auszubauen und damit umfangreiche neue Kapazitäten zu schaffen.In der letzten Woche hatte man den Bau eines neuen Packaging-Werks in Polen bekannt gegeben. Am Wochenende kündigte Intel dann den Bau eines hochmodernen neuen Chipwerks in Israel an, für den man rund 25 Milliarden Dollar investieren will.