Intel-Chips aus neuem Werk in Magdgeburg werden in Polen "verpackt"

Intel baut in Magdeburg bekanntermaßen mit Milliardeninvestitionen mehrere neue Chipwerke. Weil zur Produktion fertiger Prozessoren aber mehr als nur ein Wafer-Werk gehört, bekommt Polen ein weiteres Intel-Werk für rund vier Milliarden Euro.

Assembly-Werk in Polen auch Druckmittel für Geld aus Deutschland

Zusammenfassung Intel baut in Polen ein 4 Mrd. Euro teures "Assembly and Test"-Werk für die Produktion fertiger Prozessoren.

Das Werk soll ab 2027 einsatzbereit sein und rund 2000 Arbeitsplätze schaffen.

Polen ist bereits ein wichtiger Standort für Intel, mit dem größten Forschungs- und Entwicklungszentrum in Danzig.

Intel fordert weitere Subventionen für den Bau des deutschen Werks in Magdeburg.

Die Bundesregierung zögert, weitere Gelder zur Verfügung zu stellen.

Intel-Chef Pat Gelsinger soll nach Berlin kommen, um über Finanzierung zu verhandeln.

Wie Intel heute mitteilte, baut das Unternehmen in Polen ein neues Werk, in dem die in Deutschland produzierten Chips getestet und zu fertigen Prozessoren verarbeitet werden sollen. In der Nähe von Wrocław entsteht dafür ein sogenanntes "Assembly and Test"-Werk, in dem aus den deutschen Dies künftig komplette Chips werden sollen.Nach den Plänen von Intel wird das neue polnische Werk bereits ab 2027 einsatzbereit sein - also pünktlich zum Produktionsstart der neuen, hochmodernen Wafer-Werke in Magdeburg. In Polen sollen mit dem Neubau rund 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Schon jetzt ist Polen ein wichtiger Standort für Intel, denn in Danzig ist das europaweit größte Forschungs- und Entwicklungszentrum des US-Konzerns beheimatet.Intel wird das neue Assembly-Plant in Wrocław mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanzieren. Allerdings hat die polnische Regierung noch nicht durchblicken lassen, wie viel Geld von ihr oder der Europäischen Union für den Neubau beigesteuert werden soll.Für Intel ist die Ankündigung des neuen Werks in Polen gleichzeitig auch ein Druckmittel, um seine Forderungen nach weiteren Subventionen für das deutsche Werk in Magdeburg durchzusetzen. Der Konzern verlangt weitere vier Milliarden Euro, um die durch die Inflation stark gestiegenen Kosten für den Bau der Werke in Magdeburg abzufedern.Die Bundesregierung tut sich bisher aber schwer damit, weitere Gelder zur Verfügung zu stellen, da Intel bereits fast sieben Milliarden Euro für den Bau des Standorts in Magdeburg erhalten soll. Im Anschluss an einen kurzen Aufenthalt in Polen, bei dem das Werk in Wrocław angekündigt wurde, soll Intel-Chef Pat Gelsinger deshalb nach Berlin kommen, um hier mit Vertretern der Bundesregierung Gespräche über die Finanzierung des Neubaus in Magdeburg zu führen.