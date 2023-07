Nano-Bauteile: Intel lockt nächste High Tech-Firma nach Magdeburg

Die Klärung der letzten offenen Fragen, die hinsichtlich der Ansiedlung des großen Intel-Werkes in Magdeburg noch bestanden, sorgt nun für Folge-Effekte. Die entstehende Chipfabrik lockt jetzt das nächste ausländische Unternehmen in die Region.

Entwicklung vor Ort

Zusammenfassung Intel-Werk in Magdeburg löst Folge-Effekte aus: Sioux Technologies siedelt sich in Barleben an.

Sioux produziert Nanotechnologie-Komponenten für Lithographie-Maschinen von ASML.

Sioux will Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung in Magdeburg ansiedeln.

Universität Magdeburg baut Studiengänge für Halbleiter-Branche aus.

Sioux will 20-30 Mio. Euro in neuen Standort investieren.

Bis zu 300 Mitarbeiter sollen beschäftigt werden.

Kunden von Sioux sind u.a. Carl Zeiss und Thermo Fisher Scientific.

In Barleben in der Nähe Magdeburgs wird sich nun auch Sioux Technologies ansiedeln. Dabei handelt sich um einen niederländischen Hersteller von Nanotechnologie-Komponenten, die beispielsweise in den Lithographie-Maschinen ASMLs zum Einsatz kommen. AMSL ist der einzige Hersteller, der weltweit die Systeme für die Produktion der fortschrittlichsten Halbleiter-Architekturen herstellt, und wird auch das Intel-Werk in Magdeburg ausstatten.Entsprechend werden auch Sioux-Komponenten in der neuen Fabrik zum Einsatz kommen. Allerdings soll die Arbeit an dem neuen Standort weit über Produktion und Service hinausgehen. Die Niederländer wollen in Magdeburg auch eine Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung ansiedeln und setzten dabei darauf, dass die Intel-Ansiedlung auch Effekte auf die Verfügbarkeit der benötigten Fachkräfte nach sich zieht.Dafür spricht hier durchaus einiges. So arbeitet unter anderem die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg bereits daran, die Studiengänge, die Absolventen für die Halbleiter-Branche hervorbringt, auszubauen. Es ist klar, dass nicht alle Abgänger hier direkt zu Intel gehen werden. Man rechnete bereits zuvor damit, dass die Ansiedlung eines der weltweit größten Chiphersteller ohnehin auch dafür sorgen wird, dass sich im Umfeld weitere Unternehmen aus dem Sektor ansiedeln, die ebenfalls nach Mitarbeitern suchen werden.Wie Sioux mitteilte, sollen an dem neuen Standort 20 Millionen bis 30 Millionen Euro investiert werden. Bis zu 300 Mitarbeiter will das Unternehmen in der neuen Niederlassung beschäftigen. Anfangs werden es allerdings erst einmal um die hundert sein. Neben Intel gehören auch andere High Tech-Unternehmen in Deutschland zu den Kunden der Firma, die man sicherlich dann auch aus der Region Magdeburg bedienen wird - zu ihnen gehören auch der Optik-Konzern Carl Zeiss und Thermo Fisher Scientific, ein Produzent von Rasterelektronenmikroskopen.