ChatGPT schreibt "Black Mirror"-Folge, liefert nur "Mist", so Schöpfer

Die Netflix-Serie Black Mirror widmet sich bereits seit vielen Jahren Themen wie Medien und Technik, sie beleuchtet immer wieder deren Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Ein unvermeidliches Thema, insbesondere heutzutage, sind dabei KIs - doch eine Episode gelang der KI nicht.

Offizieller Trailer zur sechsten Staffel der Netflix-Serie Black Mirror

ChatGPT lieferte "Scheiße"

Serienschöpfer Charlie Brooker ist zweifellos jemand, der sich mit Technik bestens auskennt und dieser auch aufgeschlossen gegenübersteht. Das kann man nicht nur an vielen Folgen von Black Mirror sehen, sondern auch an dessen Lebenslauf. Denn seine berufliche Karriere startete er als Spielkritiker, später wechselte er ins Fernsehen und war unter anderem als satirischer TV-Kritiker tätig.Sein bisher größter Erfolg ist aber Black Mirror, die dystopische Serie ist nicht nur bei Kritikern überaus beliebt, sondern auch bei Zusehern. Nächste Woche startet auf Netflix die lange erwartete sechste Staffel und in dieser spielen auch künstliche Intelligenzen eine Rolle - allerdings nicht ganz so, wie Brooker es ursprünglich geplant hatte.Denn der Schöpfer und Kreativchef der Serie wollte, dass ChatGPT eine Folge schreibt. Das machte der populäre KI-Bot auch, das Resultat war allerdings alles andere als überzeugend, so Brooker. Im Magazin Empire verriet er, dass er zuletzt mit ChatGPT experimentiert hat: "Das erste, was ich getan habe, war, 'Black Mirror Episode generieren' einzugeben, und es kam etwas heraus, das sich auf den ersten Blick plausibel liest, aber auf den zweiten Blick Scheiße ist."Grund dafür ist, dass ChatGPT im Prinzip alle bisherigen Episoden durchsuchte, sie in einen Topf warf und auf dieser Basis eine neue Folge erstellt hat. "Wenn man dann etwas tiefer gräbt, stellt man fest: 'Oh, da ist eigentlich kein wirklich origineller Gedanke dabei'", so Brooker.Für den Autor war das aber dennoch hilfreich, denn die Technologie hat ihm damit gezeigt, welche Inhalte und letztlich selbst erschaffene Klischees er in Zukunft vermeiden sollte. Brooker gibt dazu ein Beispiel: "Mir wurde bewusst, dass ich viele Episoden geschrieben hatte, in denen jemand sagt: 'Oh, ich war die ganze Zeit in einem Computer!'"