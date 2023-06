Virgin Galactic ist zurück, gibt Start kommerziellen Betriebs bekannt

Richard Bransons Weltraumunternehmen Virgin Galactic hat vor zwei Jahren den ersten Flug an den Rand des Weltalls durchgeführt. Im Livestream sah alles perfekt aus, in Wirklichkeit gab es aber diverse Probleme. Diese sollen nun gelöst sein und man plant den regulären Betrieb.

SpaceShipTwo fliegt wieder

Zusammenfassung Raumfahrt: Traum vieler, bislang nur für wenige erschwinglich

Virgin Galactic: erster Flug an den Weltraumrand vor zwei Jahren

Probleme, nun regulärer Betrieb

Probleme gelöst: Analysen und Inspektionen abgeschlossen

Regelmäßige Starts etwa einmal im Monat geplant

Zeitplan: Galactic 01 Ende Juni, Galactic 02 Anfang August

Virgin Galactic

Die Raumfahrt gilt als Traum vieler, doch bislang war ein Ausflug in das Weltall nur einigen Wenigen vorbehalten - professionellen Astronauten und reichen Weltraumtouristen. Doch es gibt mittlerweile mehrere Unternehmen, die derartige (Kurz-)Trips wesentlich günstiger anbieten wollen.Dazu zählt auch Virgin Galactic, das im Spätsommer 2021 seinen Jungfernflug mit Passagieren an Bord absolviert hat. Auf die Reise gingen damals Angestellte des Unternehmens und auch der Chef und Abenteurer Richard Branson. Der Flug des SpaceShipTwo war in der Live-Übertragung ein voller Erfolg, später stellte sich jedoch heraus, dass das Ganze alles andere als perfekt verlief. Folge: Das Raumschiff, das mit einer maximalen Höhe von knapp 90 Kilometern allerdings nur am Weltraum kratzte, musste zwei Jahre am Boden bleiben.Doch die Probleme dürften nun behoben sein, denn Virgin Galactic gab jetzt den Beginn des kommerziellen Betriebs bekannt. Das Unternehmen teilte mit, dass man mittlerweile alle erforderlichen Analysen und Inspektionen absolviert habe. SpaceShipTwo fliegt auch schon wieder, Ende Mai wurde der letzte und insgesamt fünfte Flug erfolgreich absolviert.Virgin Galactic gab auch bereits die ersten bzw. nächsten zwei Missionen bekannt: Galactic 01 wird Mitglieder der italienischen Luftwaffe und Wissenschaftler an Bord haben, sie werden unter anderem Experimente zu Mikrogravitationsforschung durchführen. Dieser Flug soll Ende Juni stattfinden, so jedenfalls die aktuellen Pläne. Anfang August soll dann Galactic 02 folgen, dieser wird klassische Weltraumtouristen auf die Reise schicken, danach soll es in etwa einmal im Monat einen Start geben.