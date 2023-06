Virgin Galactic: Erster kommerzieller Flug gelingt, zweiter demnächst

Der Weltraumtourismus steckt noch in den Kinderschuhen, zumindest dann, wenn man seine Massentauglichkeit als Maßstab nimmt. Doch Firmen wie Virgin Galactic arbeiten daran, diesen mehr Menschen zugänglich zu machen und nun ist ein Schritt in diese Richtung gelungen.

14 Minuten im Raketenflugzeug

Zusammenfassung Virgin Galactic erreicht 85 km Höhe mit privaten Passagieren.

Wissenschaftler und Mitglieder der italienischen Luftwaffe an Bord.

Experimente zur Mikrogravitationsforschung durchgeführt.

Nächster Flug Galactic 02 im August mit Weltraumtouristen.

Monatliche Flüge angedacht.

Erster halb-öffentlicher Flug vor knapp 2 Jahren.

Problem bei erstem Flug, Maschine musste am Boden bleiben.

Virgin Galactic

Vor knapp zwei Jahren absolvierte Virgin Galactic seinen ersten (halb-)öffentlichen Flug an den Rand des Weltalls, an Bord der VSS Unity befanden sich Firmengründer Richard Branson und andere Mitarbeiter. Der Ausflug in knapp 90 Kilometer Höhe verlief zwar auf den ersten Blick problemlos, doch in Wirklichkeit gab es mehrere Probleme. Das hatte zur Folge, dass Virgin Galactic sein "Weltraum-Flugzeug" viele Monate lang am Boden behalten musste.Doch nun war es wieder so weit. Mit der Galactic 01 genannten Mission flog zum ersten Mal eine rein private Besatzung in das "All", sie erreichte eine Höhe von 85 Kilometern. Damit können sich die vier Besatzungsmitglieder und zwei Piloten allerdings nicht unbedingt als Astronauten bezeichnen, da dies offiziell noch nicht als Weltraum gilt.Die Passagiere konnten mehrere Minuten in (nicht vollständiger) Schwerelosigkeit verbringen, das bot ausreichend Zeit für die Durchführung verschiedener Experimente. Das Raketenflugzeug, das zunächst von einer anderen Maschine auf möglichst große Höhe gebracht wurde, landete 14 Minuten nach der Trennung wieder auf dem Boden.Galactic 01 hatte Mitglieder der italienischen Luftwaffe sowie Wissenschaftler an Bord, sie führten unter anderem Experimente zu Mikrogravitationsforschung durch. Die wissenschaftliche Arbeit war aber wohl eher vorgeschoben, da es den meisten an Bord um den einzigartigen Ausblick ging.Die nächste Mission ist bereits in Planung, Galactic 02 soll sich Anfang August auf die Reise machen. An Bord dieses Fluges werden dann reine Weltraumtouristen sein. Gelingt auch dieser Kurztrip, soll Virgin Galactic einmal im Monat einen derartigen Flug absolvieren.