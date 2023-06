Virgin Galactic: Am 29. Juni fliegen die ersten zahlenden Kunden ins All

In Kürze ist es so weit: Virgin Galactic plant, noch in diesem Monat die letzten Schritte hin zum "echten" Weltraumtourismus zu gehen. Der kommerzielle Betrieb startet am 29. Juni. Es sind ab sofort monatliche Flüge ins All geplant.

Zusammenfassung Virgin Galactic startet am 29. Juni 2023 den kommerziellen Betrieb ins All.

Monatliche Flüge mit zahlenden Kunden sind geplant.

Start mit Forschungszwecken und italienischer Luftwaffe.

Live-Bilder im Vorfeld des Starts & Folgeflüge geplant.

Start verschoben wegen Problemen beim Mutterschiff.

Ticketpreis 450.000 Dollar pro Flug.

Einnahmequelle für Virgin nach jahrelangen Verlusten.

Daten der Flüge und Aufrüstung werden ausgewertet.

Nach vielen Jahren der Entwicklung und etlichen Rückschlägen ist Virgin Galactic jetzt endlich bereit, mit zahlenden Kunden ins All zu fliegen. Nach dem letzten Testflug der VSS Unity im Mai hatte sich Virgin-Chef Richard Branson auf einen Start im noch Sommer festgelegt - und jetzt geht es doch noch alles schneller als zunächst erwartet.Heute wurde aus dem Zeitfenster 27. bis 30. Juni der konkrete Starttag genannt. Am Donnerstag, 29. Juni 2023, ist es so weit. Die Galactic 01-Mission soll dann laut Virgin zu ihrem ersten kommerziellen Flug außerhalb der Testreihen starten. An Bord sind drei Personen der italienischen Luftwaffe und des nationalen Forschungsrats zu Forschungszwecken in der Mikrogravitation geplant.Das Unternehmen hat bereits mehrere Folgeflüge geplant. Nach dem ersten Start Ende Juni werden alle Einsatzmaterialien noch einmal genau überprüft und alle Daten ausgewertet. Dann ist man bereit für Flug Nummer 2. "Galactic 02" wird voraussichtlich Anfang August starten und eine private Besatzung befördern. Danach wird Virgin Galactic jeden Monat fliegen können. Die kommenden beiden Flüge werden live auf der Website des Unternehmens übertragen.Das Debüt ist wichtig für das Geschäft von Virgin - daher wird man nun auch in den kommenden Tagen wieder viele Livebilder zu sehen bekommen.Virgin Galactic hat jahrelang mit Verlust gearbeitet und allein im Jahr 2022 mehr als 500 Millionen Dollar verloren. Der kommerzielle Dienst wird diese Investitionen selbst bei den bekannten 450.000 Dollar pro Ticket nicht wirklich schnell wieder einfahren können, aber er wird dem Unternehmen eine sichere Einnahmequelle verschaffen.Der kommerzielle Betrieb wurde aufgrund verschiedener Probleme mehrfach verschoben, zuletzt durch Verzögerungen bei der Aufrüstung des VMS Eve "Mutterschiffs", das die SpaceShipTwo-Fahrzeuge auf ihre Starthöhe bringt.