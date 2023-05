Virgin Galactic plant letzten VSS-Unity-Flugtest für den 25. Mai

In Kürze soll es so weit sein: Virgin Galactic plant noch in diesem Monat die letzten Schritte hin zum "echten" Weltraumtourismus zu gehen. Noch ein Testflug mit der VSS Unity - dann startet der kommerzielle Betrieb.

Startschuss soll bald fallen

"Weltraumreisen für jedermann"

Zusammenfassung Virgin Galactic plant den letzten Testflug für 25. Mai.

Am 22. Mai beginnt das Training für Astronauten.

Der Test prüft technische Voraussetzungen für kommerzielle Reisen.

Der Ticketpreis beträgt 450.000 Dollar mit Anzahlung von 150.000 Dollar.

Der erste Flug mit vollständiger Besatzung startete im Juli 2021.

Richard Branson will neue Delta-Raumschiffe im Jahr 2026.

Nach Insolvenz von Schwesterunternehmen wird Erfolg benötigt.

Virgin Galactic

Das Unternehmen geht aktuell davon aus, dass der letzte Testflug der VSS Unity bereits am 25. Mai um 10 Uhr morgens (U-Ostküstenzeit) starten kann. Ab dem 22. Mai beginnt die Mission mit dem Training an Bord für die Astronauten.Für Virgin Galactic wird es damit nun ernst. Nach der Pleite des Schwesterunternehmens Virgin Orbit sind nun Erfolgsnachrichten wichtiger denn je. Virgin Orbit hatte im März Insolvenz angemeldet und alle Mitarbeiter entlassen. Die Vorbereitungen für den nächsten Galactic-Start laufen derweil auf Hochtouren, wie man bei Twitter verfolgen kann:Der nächste Testlauf für die VSS Unity von Virgin Galactic wird die technischen Voraussetzungen überprüfen, damit das Unternehmen seine kommerziellen Reisen mit Passagieren aufnehmen kann.Ein Starttermin für diese Flüge mit den Weltraumtouristen wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen musste nach Problemen bei der Aufrüstung des Mutterschiffs VMS Eve, das Unity auf eine Höhe von 50.000 Fuß (ca. 15 Kilometer) bringt, seinen Zeitplan immer wieder ändern.Der nächste Test könnte für Virgin dabei wegweisend sein. Das Unternehmen hat laut einem Bericht allein im Jahr 2022 knapp über 500 Millionen Dollar verloren. Bei einem Ticketpreis von 450.000 Dollar und einer Anzahlung von 150.000 Dollar wird das die Verluste eingrenzen, sobald die "Weltraumreisen für jedermann" starten. Richard Branson und Virgin benötigen dabei das Kapital, um die nächste Generation der Delta-Raumschiffe zu finanzieren, die im Jahr 2026 in Betrieb gehen sollen.Virgin startete übrigens seinen ersten Raumflug mit vollständiger Besatzung im Juli 2021. Damals war auch Gründer Richard Branson mit an Bord und feierte den Startschuss.