Virgin Galactic verkauft ab sofort Tickets: So teuer wird der Trip ins All

Multimilliardär Richard Branson bietet ab sofort mit seinem Weltraumunternehmen Virgin Galactic die ersten frei verkäuflichen Tickets für einen Trip in das All an. Wer möchte, kann sich bereits für die ersten Plätze anmelden.

Anmeldungen sind ab sofort geöffnet

Das hat Virgin Galactic jetzt angekündigt. Im vergangenen Jahr war es ein großes Medienereignis, als Virgin Galactic-Gründer Richard Branson den "Weltlauf" der Milliardäre um den ersten Weltraumflug gewann . Nach seinem erfolgreichen Trip im Juli folgte allerdings die Ernüchterung: Der Flug war nicht ganz so reibungslos verlaufen, wie das die PR-Inszenierung von Virgin Galactic erscheinen ließ. Im Anschluss war klar - der geplante Start des kommerziellen Weltraumtourismus muss verschoben werden. Virgin Galactic hatte intern zunächst alle weitere Flüge auf das vierte Quartal 2022 umdisponiert.Nun kann es ganz offiziell weitergehen. Laut dem Unternehmen werden ab dem 16. Februar Anmeldungen für den Trip ins Weltall angenommen . Wer dabei sein möchte, muss aber tief in die Tasche greifen.Der kurze Ausflug ins All wird 450.000 US-Dollar kosten. Davon muss bei der verbindlichen Reservierung 150.000 US-Dollar angezahlt werden, der Rest ist dann vor dem geplanten Abflugtermin fällig. Das ist im Übrigen fast doppelt so teuer, wie Richard Branson seine exklusiven Weltraumabenteuer einst angekündigt hatte. Damals hieß es, mit 250.000 US-Dollar sei man mit dabei. Pro Start sollen acht Passagiere aufgenommen werden. Jeder Fluggast muss ein Vorbereitungs-Trainung und einen Gesundheitscheck durchlaufen - das ist im Preis inbegriffen.Der Ausflug selbst wird dann vom Spaceport "America" im US-Bundesstaat New Mexico starten und rund eineinhalb Stunden dauern. Wie viele Anmeldungen Virgin Galactic bereits erhalten hat, ist unbekannt. Auch, wann die ersten Weltraumtouristen abfliegen können und wie zeitnah dann der jeweils nächste Flug stattfinden wird, ist bisher noch nicht durchgesickert.