Weltraumtourismus: Virgin Galactic zeigt Kabine seines Raumschiffs

Wann das VSS Unity abhebt, ist noch nicht bekannt

Wer schon immer einmal am Vakuum des Weltraums schnuppern wollte (Widerspruch beabsichtigt) und das nötige Kleingeld von 250.000 Dollar mitbringt, der kann künftig an Bord eines Virgin Galactic-Raumschiffs gehen. Wie es in der Kabine aussehen wird, wurde nun gezeigt.Noch hat Virgin Galactic kein konkretes Startdatum oder -fenster für seine touristischen Flüge in den Weltraum, man kommt der Sache aber langsam näher. Das zeigt sich nun auch am Umstand, dass Gründer Richard Branson und sein Team enthüllt haben, wie die Kabine von innen aussehen wird. Von einem Raumschiff kann man allerdings nur eingeschränkt sprechen, denn die Weltraumtouristen werden eher mit einem speziellen Flugzeug die Reise antreten.Deshalb ist nicht verwunderlich, dass das Innere des Virgin Space Ship (VSS) Unity an ein Flugzeug erinnert, die Kabine kann man aber wohl in mehrfacher Hinsicht als "spacig" bezeichnen. Die Passagiere werden in sechs eigens gefertigten Sitzen Platz nehmen und u. a. durch insgesamt zwölf spezielle runde Fenster auf die Erde und den Weltraum blicken können (das Flugzeug hat außerdem noch fünf weitere Fenster).Sobald sie die maximale Flughöhe von 97 Kilometern über der Erdoberfläche erreicht haben, werden sich die Weltraumtouristen abschnallen können, um eine kurze Zeit nahezu schwerelose Bedingungen zu erleben. Den sicherlich besten Eindruck, wie es sich an Bord des VSS Unity anfühlt, bekommt man, wenn man sich das dazugehörige Video ansieht.Dieser Ausschnitt aus dem gestrigen Spaceship Cabin Design Reveal erlaubt einen virtuellen Rundgang durch das "Weltraum-Flugzeug", Design Director Jeremy Brown erläutert auch, was er und Virgin Galactic sich dabei gedacht haben.Wie The Guardian schreibt, sagte George Whitesides, Chief Space Officer von Virgin Galactic, dass man bereits 600 Kunden für einen solchen Flug gewinnen konnte, zumindest weitere 400 haben Interesse bekundet. Der Flug ins All wird etwa 90 Minuten dauern, ein Termin für den kommerziellen Jungfernflug steht noch nicht fest.