Microsoft verkauft jetzt diverse Ersatzteile für die Selbstreparatur

Microsoft hat jetzt damit begonnen, im Geiste des vielfach eingeforderten Rechts auf Reparatur Ersatzteile für einen Teil seiner Hardware frei zu verkaufen. Im Microsoft Store sind jetzt erst einmal diverse Komponenten für die Geräte der Surface-Linie zu bekommen

Deutschland startet später

Zusammenfassung Microsoft bietet Ersatzteile für Surface-Geräte im eigenen Store an.

Verbraucher können Geräte selbst reparieren & erhalten Zusatzkomponenten.

Microsoft & iFixit bieten spezielle Werkzeuge zur Reparatur an.

Angebot zunächst in USA, Kanada & Frankreich.

Je nach Gerät unterschiedliche Komponenten erhältlich.

Microsoft

"Wir freuen uns, technisch interessierten Verbrauchern Ersatzteile zur Selbstreparatur nach Ablauf der Garantiezeit anbieten zu können", sagte Tim McGuiggan, Leiter des Bereichs Devices Services and Product Engineering bei Microsoft. "Beim Kauf eines Ersatzteils erhalten Verbraucher das Teil und auch relevante Zusatzkomponenten."Den Nutzern wird es somit auch ohne den Besuch in einer Vertragswerkstatt möglich sein, Displays, Akkus, SSDs und mehr auszutauschen. Spezielle Werkzeuge, die bei der Reparatur eines Microsoft Surface-Geräts helfen, werden separat von iFixit verkauft, mit dem Microsoft im Jahr 2021 eine Partnerschaft eingegangen ist, um offizielle Surface-Reparaturwerkzeuge zu verkaufen.iFixit bietet etwa Batterieabdeckungen zum Schutz vor Einstichen an, aber auch Werkzeuge, das dabei hilft, den Klebstoff zu schneiden, der das Glas des Bildschirms an Ort und Stelle hält, und ein Werkzeug zum ordnungsgemäßen Austausch eines Bildschirms.Deutsche Nutzer müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Die offiziellen Surface-Ersatzteile werden zunächst in den USA, Kanada und Frankreich erhältlich sein, wobei kommerzielle Wiederverkäufer ebenfalls in das Geschäft einsteigen können - es kann also sein, dass die Komponenten demnächst auch in den großen Elektronikketten zu bekommen sein werden.Allerdings decken die nun gestarteten offiziellen Angebote noch nicht alle möglichen Defekte ab. Microsoft verkauft für das Surface Pro 7 beispielsweise nur einen Ersatz-Kickstand. Für modernere Geräte wie das Surface Pro 9 ist aber schon eine Vielzahl von Komponenten erhältlich, darunter Displays, SSDs, Akkus, USB-C-Anschlüsse, Surface Connect-Ladeanschlüsse und sogar Lautsprecher, WLAN- und Thermomodule.