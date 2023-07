Erst im März hatte Ceconomy-Chef Karsten Wildberger angekündigt, Reparaturleistungen für technische Geräte im Abo anzubieten . Nun wird die Tochterfirma, die für die Reparaturen verantwortlich ist, aber abgewickelt. Es wird dafür eine neue, ebenfalls interne, Lösung geben.

MediaMarkt & Saturn

850 Mitarbeiter verlieren den Job

Zusammenfassung Ceconomy-Tochter Tec-Repair abgewickelt, 850 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Neuer Reparaturservice mit 400 Stellen, bisherige Mitarbeiter können sich bewerben

Grund: fehlende Konkurrenzfähigkeit und komplexe Strukturen

1.200 weitere interne Mitarbeiter technisch weiterqualifiziert

Neues Reparaturzentrum in Erfurt für Kunden

Einfachere Einreichung von Geräten zur Reparatur

Das meldet das Online-Magazin der Wirtschaftswoche . Konkret heißt das nun für 850 Beschäftigte des Reparaturservices Tec-Repair, das sie zum 30. September 2023 ihren Job verlieren. 800 Mitarbeiter waren dabei direkt für Reparaturdienste verantwortlich, die weiteren 50 für die Verwaltung und Logistik.Der neue Reparaturservice von Media-Saturn wird dann auf 400 Stellen schrumpfen, die bisherigen Tec-Repair-Mitarbeiter können sich aber weiterqualifizierten und auf die neuen Stellen bewerben. Weiterbeschäftigungsverträge gebe es demnach nicht.Media-Saturn hat den Schritt mit der fehlenden Konkurrenzfähigkeit von Tec-Repair begründet. Man sieht demnach ein großes Problem bei in der Trennung von Reparatur und Verkaufsberatung. Gegenüber der Wirtschaftswoche erklärte ein Firmensprecher, dass das Konzept nicht aufgegangen sei: "Der Kunde hatte daher unterschiedliche Anlaufstellen für Beratung und Reparatur, die Strukturen waren zu komplex und die Auslastung in den Märkten war sehr unterschiedlich."Ganz aufgeben will man den Reparaturservice aber nicht, da man den Bedarf sieht. Zusätzlich zu den 400 Stellen wolle man deshalb rund 1.200 interne Mitarbeiter technisch weiterqualifizieren und so den Reparatur-Services vollwertig in die Kundenberatung und die Marktstrukturen eingliedern, zitiert die Wirtschaftswoche das Unternehmen.Ein weiterer Schritt sei daher die Bündelung aller weiteren Services im neuen Reparaturzentrum in Erfurt. Für die Kunden soll es einfacher werden, Geräte zur Reparatur einzureichen.