Keine Ersatzteile mehr: Apple kommt bei Reparaturen in Verzug

Die Chipkrise scheint sich nicht nur negativ auf Apples Lieferzeiten für iPhones , iPads und Macs auszuwirken, auch bei Ersatzteilen kommt es zu Engpässen. Stores und Dienstleister müssen derzeit Reparaturen verschieben und Kunden mit defekten Geräten nach Hause schicken.

Verzögerungen in Deutschland nur eine Frage der Zeit?

Apple

Wurden in der Vergangenheit defekte Apple-Geräte einfach gegen Neuware oder generalüberholte Hardware ausgetauscht, fokussiert sich der US-amerikanische Hersteller mittlerweile vermehrt auf die Vor-Ort-Reparatur, um sein grünes Image zu unterstreichen. Auch eine Selbastreparatur kommt für viele Apple-Nutzer in Frage. Zum Ärger der Kunden läuft es hier allerdings nicht immer glatt. Aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe für diverse Chips und weitere Bauteile können nicht alle Apple Stores und Reparatur-Dienstleister mit einem ausreichenden großen Vorrat versorgt werden.Vor allem die Importware aus Fernost lässt auf sich warten. Wie unter anderem die Kollegen von MacRumors berichten, müssen sich Kunden bis zur Lieferung diverser Bauteile bis zu zwei Monate gedulden - zum Beispiel für ein neues Display des 16 Zoll großen Apple MacBook Pro . Ältere oder manuell konfigurierte Geräte haben ebenfalls das Nachsehen. Die Beschaffung von passenden Batterien, Tastaturen und Gehäusen kommt dabei besonders ins Stocken.Bisher scheint sich das Problem vorrangig auf die USA zu beschränken, obwohl die weltweiten Lieferengpässe auch hierzulande dafür sorgen könnten, dass Apple eine Knappheit bei Ersatzteilen für iPhones, iPads und Macs bevorsteht. Betroffene Kunden werden je nach Hardware-Schaden mit defekten, aber noch halbwegs funktionsfähigen Geräten nach Hause geschickt, um eine lange Lagerdauer in den Reparatur-Depots zu vermeiden. Eine Benachrichtigung wird an die Kunden versendet, sobald die passenden Ersatzteile nachgeliefert wurden und eine Reparatur stattfinden kann.