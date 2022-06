Google Pixel jetzt selbst reparierbar: Offizielle Ersatzteile breit verfügbar

Wer ein Google Pixel-Smartphone sein Eigen nennt, kann ab sofort ganz offiziell Ersatzteile aus der originalen Produktion erwerben und mit entsprechenden Anleitungen und Werkzeugen selbst viele Reparaturen an den Geräten vornehmen.

Nur die Mainboards fehlen

Wie der Reparatur-Spezialist iFixit heute bekanntgab, sind die ersten offiziellen Ersatzteile für Google Pixel-Smartphones ab sofort im Online-Store des Unternehmens verfügbar. Hintergrund ist eine breit angelegte Partnerschaft mit Google, in deren Rahmen iFixit diverse Ersatzteile für die Smartphones der Pixel-Serie aus offiziellen Quellen bezieht und einem breiten Publikum zugänglich macht.Das Programm deckt alle Generationen von Googles Smartphones ab dem Pixel 2 ab, man kann also für das Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a und das Pixel 6 jeweils Ersatzteile kaufen, inklusive der XL- bzw. Pro-Varianten der verschiedenen Modelle.Das Ersatzteilsortiment ist überraschend breit und deckt vom Display über Gehäuse und Akkus bis hin zu Kameras und Mikrofonen fast alle Teile der Smartphones ab. Auch diverse Kleinteile sind über iFixit jetzt zu haben, einzig die Hauptplatinen der Geräte fehlen im Angebot, was aber angesichts des Aufwands für deren Austausch auch wenig überrascht.iFixit bietet neben den eigentlichen Ersatzteilen meist auch das für die jeweilige Reparaturaufgabe nötige Werkzeug mit, so dass die Kunden nur noch wenig zusätzliches benötigen. Die dazugehörigen Anleitungen liefert das Unternehmen ebenfalls, schließlich ist iFixit schon seit Jahren darauf spezialisiert, Reparatur-Leitfäden für diverse Elektronikprodukte zu veröffentlichen.Die Preise für die Ersatzteile bewegen sich auf einem marktüblichen Niveau, so dass zum Beispiel ein Kit zum Austausch des Displays beim neuen Pixel 6 Pro mit 189,95 Euro zu Buche schlägt. Will man den Akku des aktuellen Google-Flaggschiffs tauschen, verlangt iFixit für das Original-Ersatzteil in Verbindung mit den weiteren für den Vorgang nötigen Teilen und Materialien lediglich knapp 43 Euro.