Microsoft Surface: Ersatzteile ab 2023 auch für Privatkunden erhältlich

Die jüngsten Surface-Geräte sind bekanntermaßen leichter zu reparieren als ihre Vorgänger, doch bisher sind Ersatzteile nur für Firmenkunden von Microsoft zu haben. Ab 2023 soll sich dies ändern, kündigte das Unternehmen an.

Ob Europa auch frei verfügbare Teile bekommt, ist offen

Microsoft

Wie Microsoft in einer Stellungnahme gegenüber dem Reparatur-Spezialisten iFixit erklärte, soll die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für das Surface Pro 9, das Surface Laptop 5 und andere Geräte der Surface-Serie ab dem nächsten Jahr deutlich verbessert werden. Glaubt man dem Konzern, so werden die austauschbaren Komponenten dann auch für Privatkunden zu haben sein.Die Teile sollen dann nicht nur für Commercial-Kunden von Microsoft, sondern auch Endverbraucher und kleinere Anbieter von Reparatur-Dienstleistungen verfügbar gemacht werden. Konkret spricht Microsoft vom ersten Halbjahr 2023, wenn es um den Beginn der breiteren Verfügbarkeit geht.Noch vor Ende dieses Jahres will man zudem ausführliche Reparatur-Handbücher zugänglich machen, wie es sie für einige ältere Produkte schon gibt. Natürlich beschränken sich die Aussagen bezüglich der Verfügbarkeit von Ersatzteilen wie üblich zunächst auf den US-Markt.Dort setzt Microsoft unter anderem auf die Kooperation mit einem großen Einzelhändler, wobei etwa die Kette Best Buy oder der Online-Händler Newegg infrage kämen. Ob es auch in Europa Pläne zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Ersatzteilen gibt, ist bisher unklar, da sich hier der politische Druck, anders als in den USA, noch in Grenzen hält.Leichtere Reparaturen gehen somit nicht etwa auf Microsofts Wohlwollen zurück, sondern eher auf neue Gesetzgebung. Die Geräte verfügen teilweise schon seit mehreren Generationen über Klappen für den einfachen Tausch der SSDs. Allerdings dürfen diese Aufgabe bisher offiziell nur speziell ausgebildete Techniker und Unternehmenskunden vornehmen.