Staatssekretär jubelt: Wir schalten De-Mail jetzt endlich ab!

Das De-Mail-System, mit dem frühere Bundesregierungen den Sprung in das digitale Zeitalter schaffen wollten, wird jetzt endgültig abgeschaltet. Der inzwischen zuständige Staatssekretär jubelte, das endgültige Ende endlich umsetzen zu können.

Endlich!

Zusammenfassung De-Mail-System wird abgeschaltet, Staatssekretär jubelt

System sollte verschlüsselte Kommunikation ermöglichen

2012 von Merkel und Telekom gestartet, kaum Nutzer

Telekom gab vor 2 Jahren auf, Bundesrechnungshof forderte Stilllegung

31.8.2024 endet De-Mail, kaum genutzt, teuer & umständlich

Bestehende Postfächer sollen auf Alternativen umgestellt werden

De-Mail sollte Bürgern und Unternehmen ermöglichen, verschlüsselt und rechtssicher mit Behörden und auch untereinander zu kommunizieren. Es handelte sich im Kern um einen dürftig verschlüsselten E-Mail-Dienst, der allerdings ähnlich attraktiv und nutzerfreundlich wirkte, wie die Anlagen-Formulare zur Steuererklärung. Hinzu kam, dass er auch noch zusätzlich Geld kostete.Das Angebot wurde 2012 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Deutschen Telekom auf der Branchenmesse Cebit gestartet. Nach und nach sollten alle Bundesbehörden mit dem System arbeiten. Wie Kenner des Tech-Marktes in Deutschland bereits erwartet hatten, ließen sich nur sehr wenige Menschen dazu bewegen, das mit hohen Investitionen aufgebaute Angebot auch tatsächlich zu nutzen.Die Folge: Vor zwei Jahren gab die Telekom komplett auf. Der Konzern schickte die Kündigungsschreiben an die bestehenden Kunden auch lieber per Post, da völlig unklar war, ob selbst die an ordentliche Nutzer zugestellten Schreiben von diesen überhaupt noch abgerufen werden. Nach dem Ausstieg blieben zwar noch einige kleinere Anbieter übrig, allerdings war es tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der Dienst trotz der bestehenden gesetzlichen Grundlagen stillgelegt wird - das hatte insbesondere der Bundesrechnungshof aufgrund der Betriebskosten gefordert.Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, teilte nun mit: "Am 31.8.2024 endet in der Verwaltung De-Mail, endlich!!! Kaum genutzt, teuer und umständlich." Auch wenn es nie zu einer kompletten Umsetzung kam, betreiben doch immer noch einige Behörden De-Mail-Postfächer. Diese sollen jetzt in den verbleibenden Wochen auf bestehende Alternativen umgestellt werden.