Teslas neue Autopilot-Hardware bietet nur eingeschränkte Funktionen

Ende Mai waren Hinweise aufgetaucht, dass Tesla erste Fahrzeuge der Baureihe Model Y mit der neuen vierten Autopilot-Hardware-Generation ausliefert . Nun gibt es neue Informationen zu Änderungen an der Autopilot-Hardware HW4.

Weniger Kameras im Rückspiegel

Es sieht nach einem "Downgrade" aus

Zusammenfassung Tesla liefert Model Y mit neuer Autopilot-Hardware HW4 aus.

HW4 im Model S/X spart an Funktionen, nur 2 Kameras, aber Radar.

HW4 im Vergleich zu HW3 Technologievorteil, aber limitiert.

Experten vermuten Software-Optimierung, aber keine große Verbesserung.

Tesla arbeitet an Software-Neuigkeiten, aber noch unklar wann.

Dieses Mal geht es aber um die Hardware, die im Model S und X verbaut ist. Laut dem Online-Magazin Teslamag spart der E-Autohersteller jetzt an Funktionen.Zwar wurde bei HW4 in den Fahrzeugen wieder ein Radar mit verbaut, das die Kameras für den Autopiloten unterstützt. Dafür spart Tesla an anderer Stelle. Die Information dazu hat der bei Twitter als greentheonly bekannte Experte geliefert.Teil des HW4-Pakets ist demnach ein neuer Computer, der bereits Anschlüsse für mehr Kameras als bisher bietet - diese Ports werden aber aktuell nicht genutzt. Dafür gibt es wieder Radarsensoren, die Tesla 2021 kurzfristig aus dem Autopiloten gestrichen hatte. Laut greentheonly wurden in der neuen HW4-Einheit im Rückspiegel nur noch zwei statt zuvor drei Kameras verbaut.Tesla selbst gibt keine Informationen über die Änderungen an den einzelnen Einheiten heraus. Zu dem Schluss, dass Tesla mit dem jetzt verwendeten HW4-Paket die Funktionen einschränkt, kommt laut Teslamag auch ein anderer Experte, der bei YouTube als DirtyTesla unterwegs ist. Der hatte das "Hardware-Upgrade" getestet und sagte, es hätte bei den "Funktionen aber erst einmal ein Downgrade gebracht". Insgesamt bietet HW4 im Vergleich zu HW3 schon einen Technologievorteil mit Verbesserungen.Allerdings ist die neue Autopilot-Hardware aktuell noch limitiert. Das könnte, so vermuten es die Experten, durch Software noch optimiert werden, sei aber keine gewaltige Verbesserung, die sich viele Tesla-Fahrer erhofft hatten.An der Software arbeitet der Automobilhersteller aktuell noch. Wann es dazu Neuigkeiten gibt, ist noch nicht bekannt.