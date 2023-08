Video zeigt, wie ein Autopilot-Tesla in einen Polizeiwagen kracht

Unfälle, an denen Teslas Autopilot in der einen oder anderen Form beteiligt ist, gab es bereits viele und stets stellt sich die Frage, ob das System oder der Fahrer schuld ist. Ein Dashcam-Video gibt nun einen Hinweis, wie es zu einem Vorfall dieser Art kommen konnte.

Fast ungebremst in stehenden Streifenwagen gerast

Zusammenfassung Unfall mit Tesla Autopilot: Dashcam-Video zeigt mögliche Ursache

Unfall in Texas: 5 Polizisten verletzt, eine Person auf Intensivstation

700 Kollisionen und 17 Todesfälle seit 2019

Autopilot nur Assistenzsystem, erfordert volle Aufmerksamkeit

Untersuchung läuft noch, aber: trübe Bedingungen + Einsatzlichter

Fahrer trägt Schuld: Alkohol oder Drogen + Hände vom Lenkrad

Das Videomaterial, das das Wall Street Journal (WSJ) veröffentlicht hat, stammt aus einer Klage von fünf Polizeibeamten aus Texas. Der dazugehörige Unfall ereignete sich im Zuge einer Verkehrskontrolle im Februar 2021. Dabei sprach der Beamte gerade mit dem Fahrer eines Fahrzeugs, als ein Tesla Model X , Baujahr 2019, von hinten nahezu ungebremst auf das hinter dem kontrollierten Fahrzeug stehende Polizeiauto krachte.Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Unfalls betrug 54 Meilen pro Stunde, das sind umgerechnet rund 87 km/h. Bei dem Unfall wurden fünf Polizisten verletzt, der Fahrer des angehaltenen Pkw landete auf der Intensivstation. Dieser Unfall und 15 weitere mehr werden aktuell von einer der beiden US-amerikanischen Verkehrsbehörden, der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), untersucht.Aktuell werden dem Autopiloten seit 2019 mehr als 700 Kollisionen zugeschrieben, dabei gab es zumindest 17 Todesfälle. Die Ursache ist dabei selten eindeutig feststellbar, da diese Tesla-Lösung nur ein Assistenzsystem ist und eigentlich die volle Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert bzw. vorschreibt.Derzeit läuft im konkreten Fall noch die Untersuchung, aber die vom WSJ gezeigten Dashcam-Aufnahmen geben Hinweise darauf, wie es dazu kommen konnte. So sind die Bedingungen trübe und das Polizeifahrzeug hat die Einsatzlichter an. Letzteres konnte bereits mehrfach beobachtet werden, weshalb Experten vermuten, dass die Tesla-Sensoren durch diese Warnlichter "verwirrt" werden.Freilich trägt im konkreten Fall in erster Linie der Fahrer die Schuld, da sich nach dem Unfall herausstellte, dass dieser unter Einfluss von Alkohol oder Drogen fuhr. Die Dashcam-Aufnahmen zeigen dabei außerdem, dass er vor dem Unfall wiederholt die Hände vom Lenkrad nahm.