Tesla rüstet Model Y nun auch mit mit neuer Autopilot-Hardware aus

Tesla hat damit begonnen, das Model Y mit der vierten Autopilot-Hardware-Generation auszuliefern. Das Unternehmen selbst hat dazu noch nichts verkündete, erste Modelle mit verändertem Aussehen kommen jetzt aber bei den Kunden an.

Restbestand für Model 3

Nur wenige Informationen verfügbar

Zusammenfassung Tesla liefert Model Y mit Hardware 4.0 (HW4) aus.

HW4-Modelle haben ein verändertes Aussehen.

Neue Sensoren und überarbeiteter Autopilot.

HW4 erstmals 2021 beim Model S und Model X aufgetaucht.

Tesla hat bisher noch keine offizielle Ankündigung dazu herausgegeben.

Code für neue Hardware auf Teslas Webseite für Model Y.

Keine Informationen über einzelne Verbesserungen.

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazin Electrek hervor. Tesla hat demnach vor Kurzem mit der Produktion von Model Y-Fahrzeugen mit Hardware 4.0 begonnen (HW4). Entdeckt wurde die HW4 in verschiedenen Model Y Model Y-Fahrzeugen, die für die Auslieferung vorbereitet werden. Bei Twitter sind dazu Vergleichsfotos der Unterschiede zwischen HW3 und HW4 beim Model Y veröffentlicht worden.Da heißt es zum Beispiel: "Aufregende Neuigkeiten! Model Y werden jetzt mit Hardware 4 ausgeliefert! Ich war gerade auf dem Auslieferungsgelände, um nachzusehen, und habe ein paar davon gefunden. Hier sind einige Fotos, die ich gerade von den Kameras an einem brandneuen roten Performance Y und AWD Model Y bekommen habe. Der Parkplatz ist voll mit neuen Autos, die auf die Auslieferung warten!"Enthalten sind eine Reihe neuer Sensoren und ein überarbeiteter Autopilot. Wie es heißt, werden zumindest in den USA alle Model Y jetzt mit der neuen Hardware ausgestattet, während das Model 3 weiterhin den Restbestand an HW3 verbaut bekommen soll. Die neue Hardware, die ein neues Radar und neue Kameras rund um das Fahrzeug umfasst, wird bereits im Model S und Model X eingesetzt. Dort tauchte HW4 erstmals 2021 auf.Der Code für die neue Hardware taucht auch in den neuen Bestandsfahrzeugen auf Teslas Webseite für das Model Y auf. Da Tesla bisher noch keine offizielle Ankündigung dazu herausgegeben hat, sind die Informationen über einzelnen Verbesserungen nicht verfügbar. Die Hardware ist modular, sodass sie theoretisch bei jedem Fahrzeug anders umgesetzt werden kann.