Tesla Roadster 2 verzögert sich erneut - Musk spricht nun von 2024

Eigentlich sollte der Tesla Roadster der zweiten Generation bereits im Jahr 2020 in Produktion gehen - doch bisher verzögerte sich das Projekt aus verschiedenen Gründen immer weiter. Nun bestätigt CEO Elon Musk , dass man noch nicht einmal mit Design und Konstruktion fertig ist.

Produktion erneut verschoben

Zusammenfassung Tesla Roadster der 2. Generation soll Ende 2023 fertiggestellt sein.

Verkaufsstart und Produktion wird "hoffentlich" 2024 erfolgen.

Planungen wurden mehrfach verschoben, bisher wenig Informationen.

Verzögerungen wurden erst durch Frage eines Journalisten bestätigt.

Ursprünglich 2017 bei Enthüllung des Tesla Semi angekündigt.

Käufer müssen sich mindestens ein Jahr gedulden.

Design und Konstruktion noch in Arbeit, aber CEO Musk ist optimistisch.

Diese Arbeiten sollen jetzt zumindest nach den aktuellen Plänen des Tesla-Chefs bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Das Fahrzeug soll "hoffentlich" im nächsten Jahr in Produktion gegeben werden - das zumindest sagte Elon Musk im Rahmen der Aktionärsversammlung von Tesla.Damit ist nun klar: Käufer, die am neuen Roadster interessiert waren beziehungsweise sind, müssen sich noch mindestens ein Jahr gedulden, bis es spruchreif wird für eine mögliche Auslieferung der ersten Fahrzeuge . Der Roadster 2 wurde dabei ursprünglich im Jahr 2017 bei der Enthüllung des Tesla Semi mit angekündigt.Der neue Tesla Roadster war zunächst zur Markteinführung im Jahr 2020 geplant und wurde seither mehr oder weniger öffentlich kommuniziert immer wieder verschoben. Im Jahresrhythmus wurden nur die angepeilten neuen Verkaufs- oder Produktionsstarts verkündet, weitere Informationen gab es nicht. Bislang hat man somit erstaunlich wenig über den Roadster erfahren. Es gab keine Leaks und einige Experten munkelten bereits, dass Musk das Projekt storniert habe.Nun kommt also wieder neuer Schwung in die Veröffentlichung des neuen Modells. Die Enthüllung des aktuellen Zeitrahmens beim Roadster kam allerdings nicht geplant zur Sprache. Musk wurde von einem Journalisten darauf angesprochen, ansonsten hätte man wohl auch jetzt noch nichts wieder vom Roadster gehört.