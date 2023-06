Bösartige Chrome-Extensions schnüffelten mehr als 75 Mio. Nutzer aus

Google hat nach der Warnung durch einen Sicherheitsforscher insgesamt 32 bösartige Webbrowser-Erweiterungen aus dem Chrome Store entfernt. Die Extensions tarnten sich durch das Anbieten von legitimen Funktionen, doch die Hinterleute waren auf etwas ganz anderes aus.

Typisches Schadcode-Verhalten

Einige der aufgespürten Chrome-Erweiterungen: Autoskip für YouTube - 9 Millionen aktive Nutzer

Soundboost - 6,9 Millionen aktive Nutzer

Crystal Ad Block - 6,8 Millionen aktive Nutzer

Brisk VPN - 5,6 Millionen aktive Nutzer

Clipboard Helper - 3,5 Millionen aktive Nutzer

Maxi Refresher - 3,5 Millionen aktive Nutzer

Zusammenfassung Google entfernt 32 bösartige Erweiterungen aus dem Chrome Web Store.

Sicherheitsforscher stellte bösartigen Code fest, der Daten spionieren konnte.

Meldete bei Google, doch dort reagierte man erst, als Avast einschritt.

Konnten Werbung einblenden, Daten ausspionieren und Nutzer umleiten.

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Bleeping Computer hervor. Google hatte demnach 32 manipulierte Erweiterungen für den Chrome Web Store freigegeben - sie wurden insgesamt mehr als 75 Millionen Mal heruntergeladen und weltweit genutzt.Aufgefallen ist der Missbrauch der Erweiterungen dann auch nicht Google, sondern dem Sicherheitsforscher Wladimir Palant. Er kam dabei zunächst der Erweiterung PDF Toolbox mit rund 2 Millionen Downloads auf die Schliche. Bei seiner Analyse stellte er fest, dass sie Code enthielt, der als legitimer API-Wrapper für Erweiterungen getarnt war.In einem Bericht erklärt der Sicherheitsexperte, dass ein Codeschnipsel es der Domain "serasearchtop[.]com" ermöglichte, beliebigen JavaScript-Code in jede vom Nutzer besuchte Website einzuschleusen.Die Möglichkeiten des Missbrauchs reichen vom Einfügen von Werbung in Webseiten bis hin zum Diebstahl sensibler Daten - wenn so etwas auf einer nicht hinreichend gesicherten Webseite passiert, können die Nutzerdaten wie Banklogins und Co ausspioniert werden. Palant konnte jedoch zunächst keine bösartigen Aktivitäten beobachten, sodass der Zweck des Codes unklar blieb. Ihm fiel aber auf, dass der Code so eingestellt war, dass er erst 24 Stunden nach der Installation der Erweiterung aktiviert wurde - ein Verhalten, das häufig bei bösartigem Schadcode beobachtet werden kann.Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des zweiten Beitrags durch Palant waren alle Erweiterungen noch im Chrome Web Store verfügbar.Bei einigen Erweiterungen gab es sogar schon warnende Hinweise, zum Beispiel derart, dass Nutzer plötzlich zu anderen Webseiten umgeleitet wurden und es manipulierte Suchergebnisse gab. Trotz Palants Meldungen der verdächtigen Erweiterungen bei Google, waren sie weiterhin im Chrome Web Store verfügbar. Erst als sich auch das Cybersecurity-Unternehmen Avast einschaltete und weitere Manipulation feststellte, reagierte Google.