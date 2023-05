Anpassen mit weniger Klicks: Google Chrome startet Schnellfunktion

Google hat eine neue Möglichkeit zur Anpassung des Webbrowsers Chrome gestartet. Dazu wurden die individuellen Design-Einstellungen auf einen Schnellzugriff ausgelagert. Die neuen Tools lassen sich ab sofort ausprobieren.

Schnell und einfach in Echtzeit

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Zusammenfassung Google Chrome: Neue Anpassungstools für individuelles Design-Erlebnis.

Neuer Tab oder Fenster: Schnellzugriff "Chrome anpassen" rechts unten.

Side-by-Side-Ansicht: Vorgefertigte Themes, Hintergrundbilder, Farben.

Weitere Einstellungen: Verknüpfungen auf Neuer Tab-Seite an-/abschaltbar.

Echtzeit-Vorschau: Änderungen sofort sichtbar.

Änderungen jederzeit möglich: Ausprobieren erwünscht.

Nutzer, die ungern in Einstellungen herumfummeln, profitieren.

Die Anpassung des Chrome-Antlitzes über individualisierbare Themes lässt sich mit der neuesten Version von Google Chrome noch einfacher durchführen.Google hat sich dafür ein neues Anpassungstool für Chrome in der Desktop-Version überlegt: Nutzer, die die Optik ihres Browsers anpassen wollen, können einfach einen neuen Tab oder ein neues Fenster öffnen und finden rechts unten in der Ecke den Schnellzugriff "Chrome anpassen".Dann öffnet sich die Side-by-Side-Ansicht, die Google Anfang des Jahres für eine Schnellansicht eingeführt hat. Dort findet man ab sofort vorgefertigt Themes mit Hintergrundbildern und weitere Änderungsmöglichkeiten für Farben.In der neuen Seitenleiste kann man nach Hintergrundbildern suchen. Die Auswahl an diesen Bildern von Google reichen von Städteansichten und geometrischen Formen bis hin zu Hintergründen von verschiedenen Künstlern.Laut dem Google WatchBlog gibt es interessante weitere Optionen: "In den weiteren Einstellungen könnt ihr festlegen, ob ihr die Verknüpfungen auf der Neuer Tab-Seite sehen möchtet oder nicht. Wird es deaktiviert, ist nur das Google-Logo und die Suchleiste sichtbar. Aktiviert ihr die Verknüpfungen, lässt sich zusätzlich festlegen, ob ihr die selbst gewählten Verknüpfungen oder automatisch ausgewählte Links basierend auf den häufigsten Besuchen auswählen möchtet."Das Wechseln von Themen, Farben und Einstellungen wird damit auch für Nutzer, die ungern in den Einstellungen herumfummeln, sehr viel einfacher. Zudem lassen sich alle Änderungen dank der neuen Anpassungstools in Echtzeit ansehen. So klickt man sich die Optik zurecht, die man gern hätte und kann das jederzeit wieder ändern und neues ausprobieren.