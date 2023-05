VW-Chef greift durch: Ganzer Vorstand der Software-Tochter entlassen

Bei Volkswagen ist man mit der Arbeit der Software-Tochter Cariad offensichtlich unzufrieden. Der gesamte Vorstand der Firma, die den Automobilkonzern beliefern soll, ist jetzt entlassen worden, wie Der Spiegel aus Unternehmenskreisen erfahren konnte.

Endlich aus der Krise

Zusammenfassung VW entlässt Vorstand der Software-Tochter Cariad und ersetzt ihn durch Peter Bosch.

Software-Entwicklung spielt in der Automobilbranche eine herausragende Rolle.

VW will Software-Entwicklung endlich aus Krisenmodus holen.

Entwicklungs-Projekte wurden entzerrt und neu geordnet.

VW hat ablehnende Haltung gegenüber Drittanbieter-Plattformen aufgegeben.

Neuen Führungskräften werden hohe Ansprüche gestellt.

Ursache für Ablösung des ehemaligen VW-Chefs Herbert Diess.

Die Entwicklung von Software spielt für die Automobilbranche inzwischen eine herausragende Rolle. Insbesondere Elektroautos werden gern auch als rollende Computer bezeichnet. Codes kommen hier in vielfältiger Form zum Einsatz - das reicht von offensichtlichen Punkten wie der Kommunikation mit dem Fahrer, bis hin zu tiefen Steuerungs-Funktionen der zahlreichen Sensoren oder dem Energiemanagement der Batterie.Dieser Bedeutung wird die Tochter Cariad, in der VW die Software-Entwicklung für alle Marken zusammengefasst hat, allerdings nicht gerecht. Daher hat der neue VW-Chef Oliver Blume nun durchgegriffen und die drei führenden Manager rausgeschmissen: Chef Dirk Hilgenberg, Technik-Vorstand Lynn Longo und Finanzchef Thomas Sedran müssen gehen. Formal soll dies noch zeitnah durch den Aufsichtsrat bestätigt werden.Auch ein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern - zumindest auf der Spitzenposition. Peter Bosch soll die Leitung über die wichtige Tochtergesellschaft übernehmen. Dieser war bisher der Chef der britischen Luxus-Marke Bentley. Ergänzt werden soll die Leitungsebene darüber hinaus von zwei Technikern, zu denen bisher aber nicht Genaueres bekannt ist.Die Ansprüche an die neuen Führungskräfte sind hoch: Die Software-Entwicklung bei VW soll endlich aus ihrem dauerhaften Krisenmodus herauskommen. Die Probleme in dem Bereich hatten auch wesentlich dazu beigetragen, dass der ehemalige VW-Chef Herbert Diess seinen Posten verlor. Seitdem hat der Mutterkonzern bereits dafür gesorgt, dass die Entwicklungs-Projekte entzerrt und zeitlich neu geordnet wurden. Außerdem wurde die ablehnende Haltung gegenüber großen Drittanbieter-Plattformen wie Android aufgegeben.