VW-Software-Desaster: Cariad-Chefriege steht vor dem Rausschmiss

Der VW-Chef Oliver Blume hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr angekündigt, die VW-Softwaretochter Cariad umkrempeln zu wollen. Hintergrund sind massive Verzögerungen und große Probleme mit dem VW-OS.

Es gibt weitere "Entlassungs-Kandidaten"

Zusammenfassung VW-Chef Oliver Blume will Cariad-Chef Dirk Hilgenberg entlassen.

Weitere Mitglieder der Führungsmannschaft sollen gehen.

Ziel ist ein Neuanfang bei VW-Softwaretochter Cariad.

Ursache sind Verzögerungen und Probleme mit dem VW-OS.

CPO Rainer Zugehör soll Posten behalten.

Kritiker sehen Sündenbock-Strategie.

Unklar, ob sich etwas ändern kann.

VW

Nun scheint klar, wie sich Volkswagen einen Neuanfang bei Cariad vorstellt: Schon am kommenden Donnerstag soll der Aufsichtsrat über die Abberufung von Cariad-Chef Dirk Hilgenberg entscheiden."Die Tage von Dirk Hilgenberg als Chef der Volkswagen-Tochtergesellschaft Cariad sind gezählt. Wie aus informierten Kreisen zu vernehmen ist, will der VW-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume den 58 Jahre alten Software-Manager absetzen. Auch für seine amtierende Führungsmannschaft wird es eng", schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Berufung auf eine Insider-Quelle.Volkswagen möchte mit dem Austausch der gesamten Führungsmannschaft bei Cariad allem Anschein nach den Neuanfang einläuten. Das Online-Magazin Business Insider bringt neben Hilgenberg noch weitere Entlassungs-Kandidaten ins Spiel.Da heißt es, dass CEO Dirk Hilgenberg, CTO Lynn Longo und CFO Thomas Sedran gehen werden, nur CPO Rainer Zugehör soll seinen Posten behalten. Das Gerücht zur Entlassung kommt dabei ganz unterschiedlich an. Ob die Top-Manager nur als Sündenböcke herhalten sollen, oder ob sich so wirklich etwas ändern kann, steht noch in den Sternen.Im September 2022 war durchgesickert, dass Volkswagen einschneidende Änderungen bei der Software-Entwicklung beschlossen hat. Das VW.OS gilt schon seit Längerem als " die größte Baustelle " bei Volkswagen und als die Achillesferse der ID.-Flotte.