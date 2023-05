Honor 90 (Pro): Auch ohne Huawei gibts hier viel Handy für wenig Geld

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor bringt mit der Honor 90-Serie jetzt ihre diesjährige Reihe von Mittelklasse-Smartphones auf den Markt. Neben einem Pro-Modell mit reichlich Power und einem gut ausgestatteten Standard-Modell ist auch noch eine Lite-Variante zu erwarten.

Letztjähriges Top-SoC bietet reichlich Performance

Zusammenfassung Honor bringt die 90-Serie Mittelklasse-Smartphones auf den Markt: Pro, Standard & Lite-Variante

Europa-Launch Anfang Juli: Pro-Modell mit 6,78 Zoll OLED-Display & Snapdragon 8+ Gen 1

Kameras: 200-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkel, 32-MP-Zoom & 50-MP-Frontkamera

5000-mAh-Akku mit 90-Watt-Netzteil für schnelles Laden

Honor 90: 6,7 Zoll OLED-Display, Snapdragon 7 Gen 1, 200-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkel, 50-MP-Frontkamera & 5000-mAh-Akku mit 66-Watt-Netzteil

Honor 90 Lite: Details noch nicht bekannt

Honor

Zwar wurden die Geräte jetzt zuerst in China vorgestellt, bald soll es aber auch einen Europa-Launch geben, der wohl Anfang Juli zu erwarten ist. Das Honor 90 Pro ist sozusagen der Star der Show. das neue Flaggschiff der Honor 90-Reihe bietet ein 6,78 Zoll großes OLED-Display mit 2700x1224 Pixeln, maximal 1000 Candela Helligkeit und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz.Unter der Haube ackert hier der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, also der Top-SoC des US-Chipgiganten aus der zweiten Jahreshälfte 2022, der noch immer reichlich Power bieten kann. Der Chip wird mit bis zu 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und maximal 512 GB UFS-Flash kombiniert, wobei wie so oft noch unklar ist, welche Speichervarianten in Europa auf den Markt kommen werden.Auch bei den Kameras fährt das Honor 90 Pro ordentlich was auf: die Hauptkamera nutzt einen 200-Megapixel-Sensor mit F/1.9-Blende, während zusätzlich auch noch eine Ultraweitwinkelkamera mit 12-Megapixel-Sensor und 112 Grad breitem Sichtfeld sowie eine 32-MP-Kamera mit 2,5-fachem Zoom und optischem Bildstabilisator integriert sind.Honor schiebt seine "Kamerapille" in dieser Modellgeneration in die Mitte, so dass das Honor 90 Pro jetzt eine zentral angeordnete Frontkamera-Einheit besitzt. Diese beherbergt einen 50-Megapixel-Sensor und eine zusätzliche 2-MP-Kamera, die für Tiefeneffekte verwendet wird. Das Honor 90 Pro hat außerdem einen 5000-mAh-Akku integriert, der innerhalb von 15 Minuten auf 56 Prozent seiner Kapazität gebracht werden kann, wofür ein proprietäres 90-Watt-Netzteil nötig ist.In China ist das Honor 90 Pro zu Preisen ab umgerechnet nur 435 Euro zu haben, während das Topmodell knapp 520 Euro kostet. Hierzulande dürften die Preise natürlich wie immer etwas höher ausfallen.Dasist mit seinem 6,7 Zoll großen OLED-Bildschirm ein wenig kleiner, löst aber mit 2664x1200 Pixeln ähnlich hoch auf und erreicht ebenfalls maximal 120 Hertz Bildwiederholrate. Die technische Basis ist der Snapdragon 7 Gen 1 mit acht bis zu 2,5 Gigahertz schnellen Kernen, dem Honor ebenfalls je nach Modell 12 oder 16 GB RAM und 256 oder 512 GB internen Flash-Speicher zur Seite stellt.Auch hier sind wieder eine Hauptkamera mit enormen 200 Megapixeln und eine 12-MP-Cam für Ultraweitwinkelaufnahmen an Bord. Die Telezoom-Kamera ersetzt Honor beim normalen Honor 90 aber durch einen sinnlosen Tiefensensor mit zwei Megapixeln. Die Frontkamera ist wieder der gleiche 50-MP-Sensor, der auch im Pro-Modell verwendet wird. Der 5000mAh-Akku des Honor 90 kann mit maximal 66 Watt schnell geladen werden. Preislich geht es in diesem Fall bei umgerechnet rund 330 Euro los.Das eingangs erwähnte Honor 90 Lite war zwar nicht Teil der heutigen offiziellen Vorstellung der Produktreihe, kommt aber definitiv im Rahmen der Einführung in Europa auf den Markt. Zu Ausstattung und weiteren Details rund um das Honor 90 Lite liegen uns noch keine weiteren Angaben vor.