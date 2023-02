Satelliten-Messaging bald in Smartphones von Xiaomi, Honor & Co

Qualcomm hat den Startschuss für die breitere Einführung seiner Technologie für Messaging über Satellit auf "ganz normalen" Smartphones gegeben. Honor, Nothing, Xiaomi und Motorola gehören zu den ersten Herstellern, die das System integrieren.

Anlässlich des Mobile World Congress 2023 in Barcelona hat der US-Chip­kon­zern Qualcomm die Namen der ersten Gerätepartner genannt, die ihre Smartphones bald mit Snapdragon Satellite ausstatten wollen. Dabei handelt es sich um Qualcomms Variante von Messaging über Sa­tel­li­ten-Kon­nek­ti­vi­tät. Konkret nannte man Motorola, Honor, Xiaomi, Oppo, Vivo und Nothing als Partner, die in diesem Jahr erste entsprechend ausgestattete Geräte liefern wollen.Das System beschränkt sich, wie man bereits im letzten Jahr ankündigte, nicht nur auf Notrufe, sondern soll je nach Hersteller, Netzbetreiber und gewähltem Mobilfunkvertrag auch ein praktisch reguläres Messaging über Satellit unterstützen, wenn der Kunde dies wünscht.Gleichzeitig gab Qualcomm bekannt, dass man die Unterstützung für Snapdragon Satellite nicht mehr, wie zunächst angekündigt, nur bei High-End-Geräten mit dem Snapdragon 8 Gen 2 anbieten will. Künftig soll die Funktionalität auch bei allen anderen neuen Qual­comm-Platt­for­men für Smartphones verfügbar gemacht werden.Man rüstet also das gesamte Lineup von den Low-End-Modellen der Snapdragon 4- über die Mittelklasse-Chips der Snapdragon 6- bis hin zur High-End-Klasse in Form der Snapdragon 8-Serie mit der Satelliten-Konnektivität aus. Im Grunde soll das Ganze somit in allen Preisklassen auf Android-Smartphones aller Art nutzbar sein.Snapdragon Satellite nutzt die 66 in einem niedrigen Orbit um die Erde kreisenden Satelliten der Firma Iridium. Zu Beginn unterstützt nur der Snapdragon 8 Gen 2 mit seinem integrierten Snapdragon X70-Modem das System, später sollen aber alle Qualcomm-SoCs mit 5G-Modem das System in Nordamerika und Europa nutzen können.Nicht nur Qualcomm will Sa­tel­li­ten-Kom­mu­ni­ka­tion in ganz normalen And­roid-Smart­phones verfügbar machen. Motorola und dessen Lizenznehmer Bullitt Group haben mit dem Motorola Defy 2 bereits ein erstes Smartphone angekündigt, das eine entsprechende Lösung auf Basis eines Me­dia­Tek-SoCs anbietet.