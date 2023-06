Huawei bald wieder mit 5G-Smartphones? Nein, sagt Huawei

Huawei kann und wird auf absehbare Zeit wohl keine neuen Smartphones auf den Markt bringen, bei denen man wieder Unterstützung für 5G-Mobilfunk bieten kann. Entsprechende Gerüchte hat der seit Jahren mit einem US-Embargo belegte chinesische Konzern jetzt dementiert.

Neues Huawei Mate 60 angeblich mit 5G-SoC von Qualcomm

Zusammenfassung Huawei dementiert Gerüchte über 5G-fähige Smartphones.

US-Embargo verhindert 5G-Support in Huawei-Smartphones.

Qualcomm liefert Prozessoren, aber 5G-Modem ist deaktiviert.

Qualcomm-Erlaubnis für 5G-Chips an Huawei unklar.

US-Behörden informieren nicht öffentlich über Vorgänge.

Qualcomm äußert sich nicht zu Thema.

Huawei

Wie Richard Yu, Chef der Consumer-Sparte von Huawei nach Angaben von MyDrivers erklärte, stimmen die jüngsten Gerüchte über die geplante Verwendung von 5G-Chips in Huawei-Smartphones nicht. Zuvor waren Spekulationen laut geworden, laut denen Huawei planen sollte, ein kommendes Flaggschiff-Modell mit einem 5G-fähigen SoC auszurüsten.Konkret war davon die Rede, dass das sogenannte Huawei Mate 60, also das Flaggschiff-Smartphone für die zweite Jahreshälfte, mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-Chip inklusive aktivierter 5G-Unterstützung daherkommen sollte. Yu erklärte nun gegenüber chinesischen Medien, dass es schlicht keinerlei derartige Pläne gebe.Huawei verkauft schon seit Jahren keine Smartphones mit 5G-Support mehr. Der Konzern musste diese Praxis beenden, nachdem die US-Regierung das Unternehmen auf ihre sogenannte Entity-List gesetzt hatte. US-Firmen dürfen den darauf verzeichneten Firmen keine Produkte aus ihrer Fertigung oder Entwicklung liefern, die mithilfe von US-Technologien entwickelt oder gefertigt wurden.Dies gilt somit auch für die Zulieferer von Huawei, darunter allen voran der US-Chipgigant Qualcomm. Dieser liefert nach dem Ende der Huawei-eigenen Chip-Sparte HiSilicon und Erteilung einer entsprechenden Erlaubnis der US-Behörden zwar wieder Prozessoren, doch ist bei diesen das 5G-Modem immer deaktiviert und somit nicht nutzbar.Als Teil der Gerüchte wurde auch behauptet, dass Qualcomm inzwischen wieder eine Erlaubnis erhalten habe, 5G-fähige Chips an Huawei zu liefern. Ob dies nun der Fall ist, lässt sich nicht nachvollziehen, da die US-Behörden nicht öffentlich über derartige Vorgänge informieren und Qualcomm sich zu dem Thema nicht geäußert hat.