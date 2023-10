Saturn: Honor-Smartphone mit 200-MP-Kamera zum Bestpreis

Im Online-Shop von Saturn erhaltet ihr das Honor 90 mit groß­zügigem 512-GB-Speicher zum aktuellen Bestpreis. Das Android-Smartphone setzt auf ein 6,7 Zoll großes OLED-Display, einen Snapdragon Octa-Core-Chip und eine Triple-Kamera mit 200 Megapixeln.

Honor

Gutes Angebot in der Mittelklasse

Honor 90 (512 GB) Jetzt für 389 Euro bei Saturn

Weitere Informationen zum Honor 90

In der beliebten Farbe Midnight Black und mit 512 GB internem Speicher ausgestattet, verkauft Saturn das Honor 90 für nur noch 389 Euro . Damit liegt der Preis sogar unter dem der 256-GB-Modelle, was das Smartphone zu einem echten Schnäppchen macht.Mit einem Preis von 389 Euro ist Saturn deutlich günstiger als die Konkurrenz , die für das Honor 90 derzeit mindestens 455 Euro aufruft. Seit Markteinführung wurde das Smartphone noch nie günstiger angeboten als jetzt.Das Honor 90 bietet auf 6,7 Zoll eine Auflösung von 2664 x 1200 Pixeln und setzt dabei auf die bewährte AMOLED-Technologie und eine Bildwiederholrate von zeitgemäßen 120 Hz. Um den Antrieb kümmert sich die sogenannte "Accelerated Edition" des Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ein Achtkern-Chip mit einer Leistung von bis zu 2,5 GHz. Zudem sind 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Flash-Speicher an Bord.Aufsehen erregt das Honor 90 vor allem mit seiner Triple-Kamera, deren Hauptsensor eine Auflösung von 200 Megapixeln bietet. Ferner sind Ultra-Weitwinkel- und Makrokameras mit 12 Megapixeln und eine Tiefenkamera mit 2 Megapixel verbaut. Für Selfies steht an der Front eine ebenfalls hochauflösende 50-Megapixel-Kamera bereit.Zu den weiteren Eckdaten gehören ein 5000-mAh-Akku, der per Honor Super Charge kabelgebunden mit bis zu 66 Watt aufgeladen werden kann. Zudem bietet das Honor 90 eine Dual-SIM-Option, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C und natürlich 5G. Ab Werk wird das Smartphone mit Google Android 13 und der angepassten MagicOS 7.1-Oberfläche ausgeliefert. Ein Update auf Android 14 scheint sicher.