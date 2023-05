Offizielle ChatGPT-App von OpenAI nun auch in Deutschland verfügbar

Die offizielle ChatGPT-App von OpenAI ist nun auch in Deutschland verfügbar. Ursprünglich in der letzten Woche in den USA eingeführt, wurde sie nun in über 40 weiteren Ländern für iPhone und iPad veröffentlicht.

Sofortige Antworten:

Sie erhalten genaue Informationen, ohne sich durch Anzeigen oder mehrere Ergebnisse durcharbeiten zu müssen.

Maßgeschneiderte Beratung: Holen Sie sich Ratschläge zum Kochen, zu Reiseplänen oder zum Verfassen durchdachter Nachrichten.

Holen Sie sich Ratschläge zum Kochen, zu Reiseplänen oder zum Verfassen durchdachter Nachrichten.

Kreative Inspiration: Entwickeln Sie Geschenkideen, entwerfen Sie Präsentationen oder verfassen Sie das perfekte Gedicht.

Entwickeln Sie Geschenkideen, entwerfen Sie Präsentationen oder verfassen Sie das perfekte Gedicht.

Professioneller Input: Steigern Sie Ihre Produktivität mit Ideen-Feedback, Zusammenfassungen von Notizen und Hilfe bei technischen Themen.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Ideen-Feedback, Zusammenfassungen von Notizen und Hilfe bei technischen Themen.

Lernmöglichkeiten: Erforschen Sie neue Sprachen, moderne Geschichte und mehr in Ihrem eigenen Tempo.

Erforschen Sie neue Sprachen, moderne Geschichte und mehr in Ihrem eigenen Tempo.

OpenAI hat bekannt gegeben, dass seine offizielle ChatGPT-App für iPhone und iPad jetzt nicht nur in den USA, sondern in mehr als 40 Ländern verfügbar ist. Die App wurde letzte Woche zunächst in den Vereinigten Staaten eingeführt. OpenAI versprach, in den kommenden Wochen in weitere Länder zu expandieren. Nun ging es wohl doch schneller als erwartet.Ab heute kann die App für Apple-Geräte in folgenden Ländern aus Apples App-Store heruntergeladen werden: Albanien, Algerien, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica,, Ecuador, Estland, Frankreich, Ghana, Indien, Irak, Irland, Israel, Jamaika, Japan, Jordanien, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Kuwait, Libanon, Litauen, Mauretanien, Mauritius, Marokko, Mexiko, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Polen, Katar, Slowenien, Südkorea, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und in den Vereinigten Staaten.ChatGPT von OpenAI war bisher nur über den Webbrowser oder API verfügbar und wurde zuvor auf iOS über verschiedene Apps von Drittanbietern bereitgestellt. Einige dieser Apps waren allerdings recht fragwürdig und viele User fühlten sich nicht wohl. Die legitime App bietet nun eine sichere Möglichkeit, ChatGPT unterwegs zu nutzen.Bei ChatGPT handelt es sich um einen KI-basierten Chatbot, der generative künstliche Intelligenz nutzt, um Fragen zu beantworten und Ratschläge zu allen möglichen Themen zu geben. Nach Angaben von OpenAI kann ChatGPT bei allen folgenden Fragen helfen:Der Gesprächsverlauf wird geräteübergreifend synchronisiert, sodass Interaktionen mit ChatGPT sowohl im Browser als auch auf iOS-Geräten verfügbar sind. Zudem ist die Spracherkennung Whisper integriert.Die Nutzung der ChatGPT-App ist generell kostenlos. Der ChatGPT Plus-Dienst kostet jedoch 20 US-Dollar pro Monat. Plus bietet Verfügbarkeit auch bei hoher Nachfrage, schnellere Antwortzeiten und vorrangigen Zugang zu neuen Funktionen wie GPT-4 und Plug-ins.Für die Nutzung der ChatGPT-App ist ein OpenAI-Konto erforderlich. Die 16,1 Megabyte große App kann im App Store heruntergeladen werden, wo sie derzeit auf Platz 1 in der Kategorie "Produktivität" steht.Eine Android-App ist ebenfalls in Entwicklung. Ein Erscheinungstermin steht jedoch noch nicht fest.