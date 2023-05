Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Juni 2023

Mit 40 neuen Filmen und Serien fährt Amazon Prime Video im Juni vergleichsweise groß auf. Zu den Highlights des Streaming-Dienstes gehören The Grand Tour, Jack Ryan, 007: Keine Zeit zu sterben, Medellin und Creed III. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Medellin: Follower mit Folgen - Offizieller Amazon Prime Video Trailer

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Juni 2023

Ray Donovan Staffel 6 ab 1. Juni

The Knight In The Arena Staffel 1 ab 1. Juni

Deadloch Staffel 1 ab 2. Juni

With Love Staffel 2 ab 2. Juni

Shiny Happy People: Duggar Family Secrets Staffel 1 ab 2. Juni

Joko Winterscheidt presents: The World's Most Dangerous Show ab 7. Juni

The Lake Staffel 2 ab 9. Juni

Veronica Mars ab 14. Juni

Lewandowski - The Unknown ab 15. Juni

The Grand Tour: Eurocrash ab 16. Juni

I'm A Virgo Staffel 1 ab 23. Juni

Colin from Accounts Staffel 1 ab 23. Juni

Calle Y Poche: Sin Etiquetas Staffel 1 ab 26. Juni

Tom Clancy's Jack Ryan Staffel 4 ab 30. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme im Juni 2023

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben ab 1. Juni

Medellin ab 2. Juni

The Majestic ab 4. Juni

24 Hours To Live ab 5. Juni

In Einem Land, Das Es Nicht Mehr Gibt ab 6. Juni

Es Gilt Das Gesprochene Wort ab 6. Juni

Disconnect ab 7. Juni

Culpa Mia - Meine Schuld ab 8. Juni

Creed III ab 9. Juni

Die Känguru-Chroniken ab 10. Juni

Bigfoot Junior - Ein tierisch verrückter Familientrip ab 10. Juni

SAS: Red Notice ab 13. Juni

Dear Evan Hansen ab 15. Juni

Stillwater - Gegen jeden Verdacht ab 15. Juni

Let Him Go ab 15. Juni

Dead For A Dollar ab 17. Juni

Das Mädchen aus dem Wasser ab 17. Juni

Unlocked ab 18. Juni

Der Vorname ab 19. Juni

Die Legende vom Tigernest ab 20. Juni

Hallowen Kills ab 24. Juni

Mr. Right ab 25. Juni

The Good Neighbor ab 26. Juni

Da Kommt Noch Was ab 29. Juni

Blueback ab 29. Juni

Gerade in Hinsicht auf das Serien-Programm kann Amazon seine Prime-Mitglieder im kommenden Monat überzeugen. So geht Tom Clancy's Jack Ryan in seine vierte und letzte Staffel, während sich Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May auf einen The Grand Tour-Roadtrip durch Mitteleuropa begeben. Neue Folgen sieht man zudem von Ray Donovan, With Love und The Lake. Premiere feiern ferner die Krimikomödie Deadloch und die Dokumentation über den Fußballspieler Robert Lewandowski.Die Auswahl an Filmen hingegen zeigt sich mit einigen namhaften Streifen, etwa James Bond 007: Keine Zeit zu sterben, Creed III, Halloween Kills oder Stillwater. Außerdem veröffentlicht Amazon Prime Video die französische Actionkomödie Medellin mit Boxlegende Mike Tyson in einer Gastrolle. Überzeugen könnten auch The Good Neighbor mit Jonathan Rhys Meyers oder Die Känguru-Chroniken, die ihren Weg durch verschiedene Streaming-Dienste nehmen.Wem das nicht reicht, der kann sich im Juni diverse Filme leihen oder kaufen. Zu den kostenpflichtigen Highlights gehören The Super Mario Bros. Movie, Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, The Pope's Exorcist, Infinity Pool und Winnie the Pooh: Blood and Honey.