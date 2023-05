New World als Grundlage: Amazon kündigt Herr der Ringe-MMORPG an

Nach New World startet Amazon Games mit der Entwicklung eines neuen Online-Rollenspiels (MMORPG) auf Basis des populären " Herr der Ringe "-Franchise. Die Fantasy-Welt soll dabei den Romanen von J.R.R. Tolkien treu bleiben. Allerdings dürfte der Release in weiter Ferne liegen.

New World wird Grundlage für das Herr der Ringe-MMO

Engine, Story und Langzeitmotivation

Zusammenfassung Amazon Games entwickelt MMORPG, basierend auf "Herr der Ringe".

Veröffentlichung geplant für PCs und Konsolen.

Grundlage bildet die "Azoth-Engine" von New World.

Umsetzung der Geschichte und Langzeitmotivation entscheiden über Erfolg.

Entwicklung noch im "Frühstadium", Release in weiter Ferne.

Federführend das Orange County Studio (New World).

Kein "New World 2.0", aber "neue Innovationen".

Amazon Games

Für Amazon ist es der zweite Anlauf für die Entwicklung eines Herr der Ringe-MMO. Bereits 2019 wollte man ein passendes Spiel in Kooperation mit dem Unternehmen "Leyou" entwickeln ( wir berichteten ), das an Übernahmen und Auseinandersetzungen mit dem chinesischen Konkurrenten Tencent scheiterte.Vier Jahre später kehren die Entwickler nun zurück ans Reißbrett, um ein gänzlich neues Online-Rollenspiel in Eigenregie anzugehen. Die Veröffentlichung soll auf PCs und Konsolen (vsl. Xbox Series X und PS5 ) erfolgen.Federführend ist das Amazon Games Orange County Studio, die Macher von New World. Zwar ist die Rede von einem "passenden Folgeprojekt", doch möchte man keinesfalls von New World 2.0 sprechen. Entgegen dem planen die Entwickler, das mittlerweile angeschlagene MMORPG dennoch als Grundlage zu nehmen und mit "neuen Innovationen ein reizvolles Umfeld für die Erschaffung eines virtuellen Mittelerde-Erlebnisses zu bieten." Besonders die von New World bekannten Multiplayer-Schlachten sollen sich als wertvoll erweisen.Oft wurden vor allem die Performance und Technik hinter New World kritisiert. Auch hier soll das neue Herr der Ringe-MMO von Amazon nachbessern: "Zwar bildet die Azoth-Engine von New World die Grundlage des Spiels, doch plant das Orange County-Studio, diese Engine beträchtlich weiterzuentwickeln, um etwas zu liefern, das sich von New World abhebt und besser für die Welt von Mittelerde geeignet ist."Am Ende dürften jedoch vor allem die Umsetzung der Geschichte aus der Herr der Ringe- sowie Der Hobbit-Trilogie und - wie in jedem Online-Rollenspiel - die Langzeitmotivation im Endgame entscheidend über den Erfolg sein. Noch steht davon nichts in Aussicht, das Spiel befindet sich im "Frühstadium". Die Entwicklung könnte somit noch mehrere Jahre andauern.