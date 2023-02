Fire TV-Oberfläche: Amazon arbeitet an neuem "Weitersehen"-Feature

Die Oberfläche der Amazon Fire TV (Sticks) könnte bald ein nützliches Update erfahren. Berichten zufolge soll der "Weiterschauen"-Bereich nicht mehr nur Prime Video-Inhalte umfassen, sondern zukünftig auch die von Netflix, Disney+ und Co. - wenn die Konkurrenten mitspielen.

Privatsphäre: Die Nutzer entscheiden

Zieht auch Netflix mit?

Amazon soll an einem neuen Feature für seine Fire TV-Oberfläche arbeiten, das es Drittanbieter-Apps ermöglicht, das Sehverhalten der Nutzer mit Amazon zu teilen. Dadurch soll es werden, eine stets aktuelle Liste der zuletzt gesehenen Filme und TV-Serien anzuzeigen, auch wenn der Inhalt nicht über die Fire TV-Schnittstelle bzw. Prime Video gestartet wurde. Ähnlich der Bereiche "Als nächstes" auf Apple TV und "Weiter ansehen" auf Google TV sollen auch Aktivitäten auf anderen Geräten erfasst werden können.Neben dem Teilen des zuletzt gesehenen Inhalts und des Wiedergabefortschritts, sollen zudem Wiedergabelisten und gekaufte Inhalte innerhalb der App geteilt werden. Damit könnte Amazon theoretisch den einstigen "Meine Inhalte"-Tab auf Fire TVs zur universellen Anzeige aller Wiedergabelisten, Aufnahmen und gekauften Inhalte aus Amazon- und Nicht-Amazon-Apps umformen.Nutzer, die sich um ihre Privatsphäre sorgen, sollen die Weitergabe der Informationen zwischen Apps und Amazon deaktivieren oder manuell auswählen können, welche Apps diese teilen dürfen. Die geplante Funktion muss allerdings von den Streaming-Anbietern (z.B. Disney+ , Netflix, Paramount+ & Co.) einzeln aktiviert werden, daher wird die Unterstützung zu Beginn voraussichtlich begrenzt sein. Für Nutzer verschiedener Apps ist hier jedoch immerhin ein Komfort-Feature in Aussicht. Netflix könnte beispielsweise abwinken, da sich der Streaming-Dienst grundsätzlich gegen Funktionen ausspricht, die seine Inhalte neben Inhalten der Konkurrenz zeigen. Ein Veröffentlichungsdatum für das Feature ist noch nicht bekannt. Bisher bestätigen lediglich die oft gut informierten Quellen des AFTVnews-Blogs die Arbeiten seitens Amazon.