Amazon Fire TV Cube 3rd Gen Leak: Neuer Alexa-Würfel vorab zu sehen

Amazon steht kurz vor der Einführung eines neuen Fire TV Cube. Nachdem bereits erste Hinweise an die Öffentlichkeit gelangt waren, liegen uns jetzt Bilder des neuen Fire TV Cube 3rd Gen vor, der ein neues Design mit integriertem Lautsprecher und eine neue Fernbedienung mitbringt.

Integrierter Lautsprecher und neue Fernbedienung

Noch hat Amazon keine Informationen zum Amazon Fire TV Cube der dritten Generation preisgegeben, doch kürzlich besuchte das Gerät wohl bereits die US-Kommunikationsaufsicht FCC, um die Freigabe für die Markteinführung zu erhalten. Uns liegen jetzt exklusiv erste offizielle Produktbilder der neuen Multimedia-Box vor.Die Bilder, welche wie so oft vorab von einem Vertriebspartner von Amazon ins Netz gestellt wurden, zeigen ein äußerst kompaktes Design, bei dem man jetzt auf abgerundete Ecken setzt. Oben auf dem Gerät sitzen die altbekannten Bedienelemente in Form von physischen Tasten, während am oberen Rand des Gehäuses ein LED-Streifen verläuft, der über den Betriebszustand informiert und aufleuchtet, wenn der Sprachassistent Alexa per Hotword aktiviert wurde.Das Gehäuse des Amazon Fire TV Cube 3rd Gen ist offensichtlich fast vollständig mit Stoff bespannt, was nahelegt, dass hier nun ein Lautsprecher in das Gerät selbst integriert wird. Damit verschmilzt der Fire TV Cube mit den sonst bisher eigenständigen Lautsprechern und kann als zentrales Element in einem Verbund mit zusätzlichen Lautsprechern wie dem Amazon Echo Studio verwendet werden. Dies ist auch auf einem der uns vorliegenden Marketing-Bilder zu sehen.Zur technischen Ausstattung unter der Haube ist uns bisher noch nichts bekannt. Auf der Rückseite des Geräts sitzen jedoch ein HDMI-Ein- und ein HDMI-Ausgang, ein Ethernet-Port und ein USB-A-Anschluss. Außerdem gibt es dort einen Anschluss für einen IR-Extender, mit dem sich der Empfänger für eine Fernbedienung an anderer Stelle platzieren lässt als der Fire TV Cube 3rd Gen selbst.Amazon scheint jedoch auch eine Vermarktung als Spieleplattform anzustreben, denn eines der Bilder zeigt auch, wie jemand den neuen Fire TV Cube mit einem Controller fürs Gaming nutzt. Wann und zu welchem Preis der neue Amazon Fire TV Cube 3rd Gen vorgestellt werden soll, wissen wir noch nicht.Neben dem Fire TV Cube der dritten Generation plant Amazon offensichtlich auch die Einführung einer neuen Alexa Remote Fernbedienung. Diese bietet wieder die bekannte Tasten inklusive eines dedizierten Alexa-Buttons, verzichtet aber auf eine Beschriftung der für den schnellen Zugriff auf verschiedene Streaming-Apps verwendeten Tasten am unteren Ende.Denkbar wäre, dass Amazon mit dem neuen Modell eine Möglichkeit zum freien Belegen dieser Tasten einführt, wobei dies vorerst noch Spekulation bleibt. Auch hinsichtlich der neuen Alexa-Fernbedienung liegen uns noch keine Angaben zu Preisen und Verfügbarkeitsterminen vor, sie scheint jedoch auch separat eingeführt zu werden, muss also nicht zwingend zusammen mit dem neuen Fire TV Cube erworben werden.