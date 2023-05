Echo Pop: Amazon startet neuen Alexa-Lautsprecher für 55 Euro

Amazon hat neue Hardware für die Echo-Reihe vorgestellt. Neben neuen Generationen für Echo Show 5 , Echo Show 5 Kids und Echo Auto startet nun der neue Echo Pop. Alle neu vorgestellten Lautsprecher können ab sofort bestellt werden und sollen noch im Mai bei den Kunden ankommen.

Echo Pop

Echo Show 5 und Echo Show 5 Kids

Echo Auto

Zusammenfassung Amazon aktualisiert Echo-Lautsprecher-Sortiment: Neuer Echo Pop für 55 Euro, verbesserter Echo Show 5, Echo Show 5 Kids und Echo Auto.

Echo Pop mit AZ2-Prozessor und Kopplungsmöglichkeit mit Eero-Mesh-Routern.

Echo Show 5 2023 schneller, verbesserter Klang und neues Mikrofon-Array.

Echo Auto kleiner, bessere Spracherkennung und Klangqualität.

Alle neuen Modelle ab sofort bestellbar und noch im Mai bei Kunden.

Amazon hat heute sein Echo-Lautsprechersortiment aktualisiert. Ganz neu mit dabei ist ein Modell mit einem halbkugelförmigen Design, der Echo Pop . Er wird für nur 55 Euro angeboten und ist ein Alexa-fähiges Einsteigergerät.Amazon hat zwei Funktionen aus dem aktuellen Echo Dot übernommen: Erstens verfügt er über Amazons AZ2 Neural Edge-Prozessor für geräteinterne maschinelle Lernaufgaben. Darüber hinaus kann er mit Eero-Mesh-Routern gekoppelt werden, um das Heimnetzwerk zu erweitern.Der Echo Pop ist eine etwas flippige Ergänzung zu Amazons Smart Speaker-Produktpalette. Er kostet weniger als der Echo Dot - obwohl er viele der gleichen Funktionen hat - und unterscheidet sich durch sein Design. Echo Pop kommt in vier Farbvarianten, Anthrazit, Weiß, Lavender Bloom (Lavendel) und Midnight Teal (Blaugrün).Überarbeitet hat der Konzern nun auch den Amazon Echo Show 5. Das 2023-Modell ist schneller und bietet verbesserten Klang. Es gibt zudem eine neue Kids-Edition mit kinderfreundlichen Funktionen und kindergerechten Design.Der Echo Show 2023 hat ansonsten ein nahezu identisches Design wie das Modell der letzten Generation, einschließlich eines 5,5-Zoll-Bildschirms zum Ansehen der Nachrichten, für Videochats oder um nachzuschauen, wer vor der Tür steht. Laut der Ankündigung ist der neue Show nun rund 20 Prozent schneller und verfügt über ein verbessertes Lautsprechersystem, das den Bass im Vergleich zum Vorgängermodell "verdoppelt". Dazu kommt ein neu gestaltetes Mikrofon-Array, um Stimmen besser aufnehmen zu können.In Deutschland startet jetzt auch der überarbeitete Amazon Echo Auto . Er ist seit letzten Herbst in den USA zu haben und bringt eine Reihe an Verbesserungen zur vorherigen Generation. Er ist kleiner und bietet eine bessere Spracherkennung und Klangqualität.