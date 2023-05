Deutsches Tesla Model Y als Basis-Version jetzt mit neuem BYD-Akku

In der Gigafactory Grünheide fertigt Tesla jetzt auch das Model Y in der Basis-Version mit einem neuen Akku des Partners BYD. Damit soll auch das Basis-Modell auf eine Reichweite von bis zu 455 Kilometer kommen. Das ist vergleichbar mit den chinesischen Versionen.

Kapazität und Reichweite vergleichbar

Bestätigung steht aus

Zusammenfassung Tesla fertigt jetzt Model Y in Basis-Version in Grünheide mit neuem BYD-Akku.

Reichweite mit BYD-Akku vergleichbar mit chinesischen Versionen.

BYD-Akku hat Kapazität von 59 Kilowattstunden, CATL-Akku 61 Kilowattstunden.

Reichweite deutscher Version gleich wie Tesla Model Y RWD aus China.

Noch keine Basis-Versionen des Model Y aus deutscher Produktion ausgeliefert.

Gerüchte um Produktions-Start Model Y mit weiterem Akku-Lieferanten.

Tesla Model Y Basis-Version seit vergangenem Jahr bestellbar.

Gerüchte um den Start der Produktion des Model Y mit einem weiteren Akku-Lieferanten auch in Deutschland gab es schon seit Längerem. Jetzt liegen erste Informationen zu dem neuen Akku vor. Das meldet das Online-Magazin Teslamag Teslamag hatte exklusive Informationen erhalten, laut denen in der Gigafactory Grünheide nun auch die kleinste Model-Y-Version gefertigt wird. Zwar kann man als deutscher Kunde diese Variante schon seit dem vergangenen Jahr bestellen, sie wurde aber in China gefertigt. Das hat sich jetzt geändert.Teslamag hatte in Erfahrung gebracht, dass die Akkus für das deutsche Model Y RWD vorerst nicht von Tesla selbst produziert werden, sondern von BYD in China. Aus anderen Quellen war zu erfahren, dass die Kapazität bei dem neuen BYD-Akku rund 59 Kilowattstunden beträgt, wogegen der in China verbaute CATL-Akku rund 61 Kilowattstunden bietet.Zudem heißt es, dass die deutsche Version in etwa auf die gleiche Reichweite kommt wie das Tesla Model Y RWD aus China. Bisher gibt es aber noch keine gesicherten Informationen. Noch wurden keine Basis-Versionen des Model Y aus deutscher Produktion ausgeliefert. Auch gibt es keine Erklärung des Unternehmens selbst, die Änderungen bei der Fertigung ankündigen oder bestätigen.