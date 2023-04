Tesla Cybertruck: Musk kündigt Auslieferungs-Event noch für 2023 an

Elon Musk hat bestätigt, dass Tesla im dritten Quartal 2023 mit der Auslieferung des lang erwarteten Cybertrucks beginnen wird. Man plane dazu ein Event für die ersten Fahrzeug-Übergaben. Einen genauen Termin nannte Musk allerdings noch nicht.

Erste Vorbesteller bekommen ihr Fahrzeug dieses Jahr

Preise noch immer unbekannt

Zusammenfassung Tesla startet Auslieferung des Cybertrucks im 3. Quartal 2023.

Event für erste Übergaben geplant.

Serienproduktion erst im nächsten Jahr.

Handarbeit und neue Fertigungsstraße nötig.

Preise stehen noch nicht fest, abhängig von Lieferketten.

Verzögerungen schon seit Jahren.

Das berichtet das Online-Magazin The Verge . Tesla-Chef Elon Musk hat sich demnach im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen zum Cybertruck geäußert.Das Thema ist für die Investoren besonders wichtig, schließlich ist der Cybertruck das vierte Serien-Fahrzeug von Tesla, das in Masse gefertigt werden soll. Zudem verspätet sich der Start des Cybertrucks jetzt schon seit mehreren Jahren.Nun so Musk, sei man so weit, das Event für die ersten Fahrzeug-Übergaben zu planen. Tesla wird in diesem Jahr die ersten Cybertrucks an Vorbesteller liefern, so Musk. Die Serienproduktion wird jedoch nicht vor dem nächsten Jahr beginnen, wie das Unternehmen zuvor angekündigt hatte."Es braucht Zeit, um die Produktionslinie in Gang zu bringen, und dies ist wirklich ein sehr radikales Produkt", sagte Musk am Mittwoch im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen. "Es wird nicht auf die Art und Weise hergestellt, wie andere Autos hergestellt werden." Genauer gesagt: Beim Cybertruck ist mehr Handarbeit gefragt und es wird eine völlig neue Fertigungsstraße benötigt. Als Tesla letztes Jahr die Eröffnungsfeier für die Fabrik in Texas abhielt, hatte Elon Musk bereits erklärt, dass der richtige Marktstart, Auslieferung und Verkauf des Cybertrucks im Jahr 2023 beginnen wird.Der Zeitpunkt der Markteinführung lässt sich nach den jüngsten Äußerungen auch weiter eingrenzen - das dritte Quartal wird angepeilt, also wird es im Herbst so weit sein. Der Cybertruck hat sich seit seiner ersten Ankündigung im Jahr 2019 mehrfach verzögert. Der ursprüngliche Starttermin war 2021, wurde aber auf 2022 und letztendlich auf 2023 verschoben. Die Preise für das Fahrzeug sollten ursprünglich bei 39.900 US-Dollar für eine Konfiguration mit einem Motor und bei 70.000 US-Dollar für eine Konfiguration mit drei Motoren beginnen.Tesla warnte jedoch Anfang des Jahres, dass die endgültigen Spezifikationen und Preise noch nicht feststehen und von verschiedenen Faktoren wie Lieferkettenengpässen und der Wirtschaft abhängen könnten. Es heißt daher noch weiter warten, bis die Preise veröffentlicht werden.