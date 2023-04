Überraschung! Tesla bringt kostenloses Supercharging zurück

Bei Tesla wird im Moment gefühlt täglich an der Preisschraube gedreht - mal werden die Fahrzeuge teurer, mal billiger. Jetzt hat der Konzern die Preise für Tesla Model S und Model X wieder angehoben - dafür bekommen Käufer aber drei Jahre kostenloses Supercharging dazu.

Preisvorteil lohnt sich

3 Jahre kostenloses Supercharging Kunden, die zwischen dem 20. April 2023 und dem 30. Juni 2023 ein neues Model S oder Model X bestellen und in Empfang nehmen, haben Anspruch auf unbegrenztes kostenloses Supercharging für ihr neues Fahrzeug. Das kostenlose Supercharging ist an Ihr Tesla-Konto gebunden und kann im Falle einer Eigentumsübertragung nicht auf ein anderes Fahrzeug oder eine andere Person übertragen werden. Tesla haftet nicht, wenn die Auslieferung Ihres Fahrzeugs nicht vor dem 30. Juni 2023 erfolgt. Gebrauchtfahrzeuge, Geschäftsaufträge und gewerblich genutzte Fahrzeuge sind von dieser Aktion ausgeschlossen. Das Angebot kann sich ändern und jederzeit ohne Vorankündigung enden.

Das hat Tesla Motors auf seiner Webseite angekündigt . Die Preisänderung und das Gratis-Supercharging sind aber vorerst nur im Heimatmarkt von Tesla, also in den USA, verfügbar.Dort werden Model S und Model X im Schnitt nun für 2500 Dollar mehr angeboten, dafür aber für kurze Zeit inklusive der Supercharger-Nutzung. Laut dem Kleingedruckten für die Aktion muss ein US-Kunde dafür ein Model S oder Model X zwischen dem 20. April 2023 und dem 30. Juni 2023 bestellt und in Empfang genommen haben. Dann ist das kostenlose Supercharging für drei Jahre ab Kauf kostenlos verfügbar (die Bedingungen laut Tesla haben wir am Ende des Beitrags angefügt).Das rechnet sich für die meisten Kunden auf jeden Fall. Die Kosten pro Kilowatt in den USA belaufen sich im Tesla-Supercharger-Netzwerk im Durchschnitt auf 45 Cent. Wer also nur 50 Kilowatt pro Woche an einem Supercharger lädt, hat nach einem Jahr bereits mehr als 1000 Dollar gespart. Wer viel fährt und viel öffentlich lädt, macht dementsprechend ein größeres "Plus". Von Reglementierungen bei der kostenlosen Ladeoption ist bisher nichts zu erfahren.Dass Tesla damit einen Anreiz für den Kauf eines der teureren Modelle auflegt, dürfte das Geschäft ankurbeln. Für Model 3 und Model Y gibt es in vielen Ländern eine Förderung, für die Fahrzeugreihen Model S und Model X hingegen nicht. Für deutsche Kunden bleibt abzuwarten, ob Tesla auch hierzulande einen Anreiz mit kostenlosem Supercharger starten wird. In der Vergangenheit wurden leider nicht alle Aktionen aus den USA auch in Deutschland angeboten. Die Supercharger-Optionen gab es in den letzten Jahren aber immer wieder einmal, zuletzt bei Gebrauchtwagen.