Super Mario-Film: Twitter-Vorführung blieb stundenlang unbemerkt

Piraterie von aktuellen Filmen ist alles andere als ein neues Phänomen, meist handelt es sich anfangs um mehr oder weniger gut abgefilmte Versionen. Diese findet man in einschlägigen Foren und Netzwerken, denn natürlich riskiert man mit einer "prominenteren" Veröffentlichung schwerwiegende rechtliche Konsequenzen.Doch es gibt immer wieder Menschen und Institutionen, denen das egal ist. Dazu zählte im April ein argentinischer TV-Sender, der den Super-Mario-Film in voller Länge ausgestrahlt hat. Nun ist der Animationsfilm auch weltweit illegal zu sehen gewesen, und zwar via Twitter.Denn ein Nutzer hat den Film auf dem (mittlerweile gesperrten) Konto @vidsthatgohard in voller Länge hochgeladen. Das Besondere dabei: Das Konto hatte nicht nur 1,1 Millionen Follower, sondern auch ein blaues Bezahlhäkchen auf Twitter.Letzteres hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass es zu dieser illegalen Vorführung kommen konnte. Denn wer nicht für Twitter Blue bezahlt, der kann Videos mit einer maximalen Länge von zwei Minuten und 20 Sekunden hochladen. Wer ein Twitter-Abo hat, ist an derartige Limits nicht gebunden, denn Blue-Nutzern stehen Uploads mit einer Größe von bis zu 2 Gigabyte und einer Stunde Länge zur Verfügung. Das Zeitlimit war auch der Grund, warum @vidsthatgohard den Film in zwei Teilen veröffentlichte.Das Erstaunliche an der Aktion: Wie Forbes berichtet, war der Streifen so lange online, dass neun Millionen Aufrufe zusammenkamen. Grund dafür ist zweifellos, dass Elon Musk nach seiner Übernahme weite Teile der Twitter-Belegschaft entlassen hat, darunter auch die meisten Moderatoren. Deshalb hat es laut Forbes ganze sieben Stunden gedauert, bis jemand bei Twitter aufgewacht ist und die illegale Vorführung beendet hat.