Lego Super Mario: Neues Starterset im Peach-Design angekündigt

Lego möchte ein neues Set im Super Mario-Stil auf den Markt bringen. Das interaktive Set "Abenteuer mit Peach" soll die Reihe im August 2022 mit einem neuen Produkt ausstatten. Außerdem möchte Lego in den kommenden Monaten mehrere Erweiterungs-Sets veröffentlichen.

Zahlreiche neue Erweiterungs-Sets

LEGO//Nintendo

Wie der Hersteller auf seiner Seite angekündigt hat, soll die Lego Super Mario-Reihe bald nicht mehr ausschließlich Mario und Luigi, sondern auch Prinzessin Peach enthalten. Die interaktiven Spielfiguren lassen sich in verschiedenen Startersets finden und miteinander kombinieren. Mit der Peach-Figur ist es möglich, digitale Münzen zu sammeln und unterschiedliche Reaktionen mit Soundeffekten hervorzurufen. Die Charaktere lassen sich via Bluetooth miteinander verbinden. So können zwei Spieler gemeinsam gegen Bösewichte antreten.Neben dem neuen Starterset hat Lego eine ganze Reihe an Erweiterungs-Sets vorgestellt. Das umfangreichste Set dürfte Peachs Schloss darstellen. Das Produkt beinhaltet eine Reihe an Herausforderungen und Figuren wie Toadette, Bowser, Bomb-Omb sowie Ludwig die Wolke. Bei weiteren Erweiterungen handelt es sich um "Gumbas Schuh", "Fuzzy Flippers", "Yoshis Haus", ein Wolken-Set mit Spike sowie einen Eisturm mit Katzen-Peach-Anzug.Die neuen Lego Super Mario-Sets können ab dem 1. August über den offiziellen Shop, über verschiedene Online-Händler oder im Einzelhandel erworben werden. Während das neue Starterset mit knapp 59,99 Euro zu Buche schlägt, werden für das Erweiterungs-Paket "Gumbas Schuh" 9,99 Euro fällig. "Fuzzy Flippers" soll 24,99 Euro kosten. "Yoshis Geschenk Haus" ist für 29,99 Euro erhältlich. Für "Katzen-Peach-Anzug und der gefrorene Turm" müssen 69,99 Euro hingelegt werden. Das "Peachs Schloss"-Set soll mit 129,99 Euro zu Buche schlagen. "Maxi-Spikes Wolkengipfel Challenge" wird voraussichtlich 59,99 Euro kosten.