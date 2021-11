Super Mario & Co.: Nintendo möchte weitere Filme ins Kino bringen

Im Dezember 2022 soll mit "Super Mario Bros: The Movie" ein Animationsfilm, der auf der populären Spiele-Serie von Nintendo basiert, in die Kinos kommen. Da Nintendo mit dem bisherigen Verlauf des Projekts zufrieden ist, dürften zukünftig noch weitere Kinofilme erscheinen.

Neue Kinofilme werden nacheinander umgesetzt

Film zu Donkey Kong womöglich in Arbeit

Vor kurzem hat Shigeru Miyamoto einige Fragen von Investoren beantwortet. Laut VGC hat der Manager dabei bestätigt, dass Nintendo weitere Verfilmungen zu seinen Franchises in die Kinos bringen möchte. Das ermögliche neuen Generationen auch außerhalb von Videospielen Zugang zu den Marken des japanischen Publishers. Damit die Qualität der Projekte nicht leidet, sollen die Filme nacheinander angegangen und nicht parallel entwickelt werden.Welche Nintendo-Franchises in Zukunft auf den Leinwänden zu sehen sein werden, ist momentan noch unklar. Es ist davon auszugehen, dass neben der Super Mario-Reihe auch beliebte Spiele-Serien wie The Legend of Zelda und Donkey Kong verfilmt werden. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Illumination Entertainment, der Produzent hinter "Super Mario Bros: The Movie", damit begonnen hat, einen Film zu Donkey Kong umzusetzen. Eine offizielle Bestätigung gibt es hierfür jedoch noch nicht."Super Mario Bros: The Movie" soll am 21. Dezember 2022 und damit in gut einem Jahr starten. Der Film wird von Shigeru Miyamoto und Chris Meledandri von Illumination Entertainment produziert. Ende September hat Nintendo bekanntgegeben, dass Mario von Chris Pratt gesprochen wird. Der Synchronsprecher ist aus "Guardians of the Galaxy" und "Jurassic Park" bekannt. Zur Handlung des animierten Spielfilms gibt es noch keine Informationen.