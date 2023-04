Super Mario Bros.: Negative Kritiken haben Film zum Erfolg verholfen

Der Super Mario Bros.-Film ist ein riesiger Erfolg und das konnte man nicht unbedingt vorhersehen, zumindest dann, wenn man die Kritiker-Rezensionen als Maßstab nimmt. Denn es gab zahlreiche Verrisse, doch davon habe der Film sogar profitiert, so Mario-Vater Shigeru Miyamoto.

Verrisse waren gut für Bekanntheit

Zusammenfassung Super Mario Bros.-Film erzielt bald weltweites Einspielergebnis von 1 Mrd. Dollar

Kritiken waren durchwachsen bis miserabel

Erfolg dank Glück & Aufmerksamkeit der Kritiken

Shigeru Miyamoto: "Definition von Film verändert"

Unterschiede zwischen US- & japanischer Version

Universal Pictures

Anfang April ist der neue Super Mario Bros.-Film in die Kinos gekommen und ist auf dem Weg zu einem weltweiten Einspielergebnis von einer Milliarde Dollar. Damit konnten wohl selbst die größten Optimisten bei Nintendo nicht rechnen. Vor allem nicht nach den ersten Kritiken, denn diese waren durchwachsen bis miserabel. Viele kritisierten den Film als leeres Marketing-Instrument, das auf dem Reißbrett entworfen wurde.Doch laut Shigeru Miyamoto waren die schlechten Kritiken mitverantwortlich dafür, dass der Film so ein großer Erfolg ist: Gegenüber japanischen Medien sagte Shigeru Miyamoto, der Erfinder von Mario und zahlreicher weiterer bekannter Nintendo-Figuren, dass er selbst viel erwartet hat (via VGC ): "Ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung, dass dieser Film auch gut laufen würde (wie der Super Nintendo World-Themenpark), aber ich war sehr überrascht, dass er weit über das hinausging, was ich mir hätte vorstellen können, als er schließlich herauskam."Als ein Grund für den Erfolg nannte er Glück, aber auch die öffentliche Aufmerksamkeit: "Viele ausländische Kritiker haben den Film zwar relativ schlecht bewertet, aber ich denke, das hat auch zum Bekanntheitsgrad und zur Begeisterung des Films beigetragen", sagte Miyamoto.Er hofft, dass das auch einen nachhaltigen Effekt haben wird: "Ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer sagen könnten, dass sich die Definition von Film durch diesen Film verändert hat. Das zeigt nur, wie viel Glück wir hatten."Er verriet dabei auch, dass es einige Unterschiede zwischen der US-amerikanischen bzw. westlichen und der japanischen Version gibt. Die Unterschiede sind allerdings nur in Nuancen erkennbar, die meisten, die die US-Fassung kennen, würden diese auch gar nicht bemerken.