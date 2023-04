Super Mario Bros.-Film nach erfolgreichem Kinostart auf Rekordkurs

Der Kinostart des Super Mario Bros.-Films kann als Erfolg bezeichnet werden. Schon am ersten Wochenende wurden 377 Millionen Dollar eingespielt. Damit haben die Produzenten einen Rekord gebrochen und sich den Titel für den besten Start eines Animationsfilms gesichert.

Vorteil durch langes Osterwochenende

Der Super Mario Bros. Film ist seit Mittwoch im Kino zu sehen. Hierzulande wurden die Vorstellungen am ersten Tag von etwa 260.000 Personen besucht. Über das lange Osterwochenende wurden weitere 950.000 Tickets verkauft. Somit hat es die Geschichte rund um den berühmten Klempner auf den ersten Platz der deutschen Charts geschafft. Während "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" in der gesamten Spielzeit 433 Millionen Dollar einspielen konnte und als erfolgreich angesehen wurde, konnten mit dem Super Mario Bros. Film 377 Millionen Dollar in nur fünf Tagen umgesetzt werden.Der bisherige Rekord für den umsatzstärksten Start eines Animationsfilms wurde von "Frozen 2" gehalten. Vor vier Jahren wurde in den ersten Tagen ein Einspielergebnis in Höhe von 228 Millionen Dollar erzielt. Natürlich sollte hierbei beachtet werden, dass der Super Mario Bros. Film durch das Osterwochenende einen klaren Vorteil hatte. Ferner dürfte die große Zielgruppe der Videospielverfilmung dazu verholfen haben, den besten Start des Jahres hinzulegen.Trotz des erfolgreichen Kinostarts hat der Film auch einige negative Kritiken erhalten. Während Zuschauer den Film im Schnitt mit einem Score von 96 Prozent bewerten, haben Kritiker laut Rotten Tomatoes durchschnittlich nur Bewertungen von 56 Prozent gegeben. Es ist davon auszugehen, dass Illumination im Laufe der nächsten Wochen noch weitere Rekorde für sich gewinnen kann, sofern die Vorstellungen weiterhin gut besucht werden.